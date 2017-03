Culture

Lady Gaga, Valentina (robe rouge), Nina Bonina Brown et Eureka O'Hara (chemisier à poids), dans «RuPaul's Drag Race» saison 9. - Capture d'écran VH1 / Logo

Toutes gagas d’elle. Lady Gaga était vendredi à l’honneur dans la première émission de la saison 9 de RuPaul’s Drag Race, un concours de drag-queens culte auprès du public homo et diffusé aux Etats-Unis sur VH1 et Logo. La star a parfaitement joué le jeu en se faisant passer quelques instants pour l’une des candidates.

« Je suis Ronnie, le meilleur imitateur de Lady Gaga de tout le New Jersey », a-t-elle commenté, grimée en garçon. Et de poursuivre, le sourire aux lèvres alors qu’elle ôtait sa casquette : « Ce qui m’excite le plus, c’est de voir combien de temps ces queens vont mettre pour se rendre compte que c’est vraiment moi ! »

« C’est l’heure de rentrer à la maison ? »

Les participantes ont rapidement découvert le pot aux roses. Mais, l’espace d’un court instant, l’arrivée de la chanteuse sur des talons compensés gigantesques et le regard barré de strass a stupéfié les drag-queens.

« C’est l’heure de rentrer à la maison ? », s’est exclaméeNina Bonina Brown, comme si ce sosie de Gaga avait d’ores et déjà gagné la compétition. Elle a vite pu être rassurée lorsque la pop star a fini par les rejoindre et les couvrir d’éloges pour leur talent.

Eureka O’Hara n’a pas tardé à fondre en larmes : « Il m’est arrivé d’avoir envie de mourir mais vous m’avez sortie de là. Vous ne vous rendez sûrement pas compte de tout ce que vous apportez aux gens ni de combien vous êtes un modèle pour des gens comme moi, comme nous. » Heureusement, tout le monde avait du maquillage waterproof.

