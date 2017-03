📖 Mes petits shampoings , je suis vraiment désolé mais à cause des débordement qui ont eu lieu aujourd'hui les pompiers et la police ont dû intervenir , le centre commercial a préféré annuler la dédicace pour des raisons de sécurité 😪 je suis mal ... #Pardon☹️ #Triste

