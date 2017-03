Culture

MUSIQUE Le festival soutenant Solidarité Sida, vient de révéler la liste des nouveaux noms au programme de cette 19e édition, qui se déroulera les 23, 24 et 25 juin prochain…

Solidays 2015, illustration - SADAKA EDMOND/SIPA

M.F

Cela commence fort avec Matthieu Chedid. Le chanteur-compositeur sera l’une des têtes d’affiche de l’édition 2017 de Solidays. De retour du Mali, il sera accompagné de Fatoumata Diawaira, Toumani et Sidiki Diabaté. Dans la catégorie des retours attendus, l’une des icônes du reggae Toots and The Maytals sera aussi de la partie.

Que les amateurs d’électro arrêtent de faire la gueule. À l’affiche également : les français Birdy Nam Nam et The Bloody Beetroots avec leur transe nerveuse. Dans la même catégorie, le duo Tale of Us ambiancera la soirée, tout comme Acid Arab et son électro orientale.

Le festival n’a pas non plus oublié d’inviter les artistes du moment : le groupe de folk acoustique Broken Back, de rock électrique The NoFace, ainsi que de folk arabe électro A-Wa seront à l’hippodrome de Longchamp, tout comme les romantiques The Pirouettes et le groupe toulousain Motivés. Dans l’univers Rock, on retrouve également Mat Bastard et The Strypes. Quant au hip-hop, il sera représenté par Kery James et Wax Tailor.

16 artistes à l’affiche avaient déjà été annoncés : The Prodigy, La Femme, Vitalic ODC Live, Kungs, Boulevard des Airs, Mac Miller, Georgio, Gaël Faye, Isaac Delusion, L.E.J, Archive, Ibrahim Maalouf, Flatbush Zombies, Imany, Cage The Elephant et Dub Inc. Les trois jours de festival les 23, 24 et 25 juin s’annoncent costauds.

