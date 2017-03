Culture

MUSIQUE Le show qu’a donné la chanteuse britannique dimanche à Melbourne est mémorable à plus d’un titre…

Adele en concert à Philadelphie (Etats-Unis), en septembre 2016. - Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

On ne s’ennuie jamais à un concert d’Adele. La chanteuse a beau être une superstar, elle cultive l’autodérision et son côté « accessible ». La preuve lors de son concert à Melbourne ( Australie), ce dimanche. Elle a commencé par s’adresser au public lui disant que s’il comptait passer du bon temps, il n’était pas au bon endroit. « [Mon show], c’est juste deux heures de pleurs et de chanson sur mon ex-petit ami », a-t-elle déclaré, comme le relate le Daily Mail, suscitant les éclats de rire de l’assistance.

« Mais comment fait-elle ?! »

Puis, alors qu’un ventilateur installé au pied de la scène l’ébouriffait, elle a eu l’idée de se la jouer comme Beyoncé. Elle a penché la tête en avant, comme si elle était dans le clip de Crazy in Love… hélas le résultat n’était pas vraiment convaincant. « Mais comment fait-elle ! ? », s’est marrée la chanteuse avant de reprendre son tour de chant.

.@adele channeled Beyoncé at her Melbourne concert last night. ❤️️ pic.twitter.com/HtrRGC5FhL — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) March 18, 2017

Autre moment fort de la soirée : une demande en mariage. En voyant l’un des spectateurs, Chris, en larmes alors qu’elle chantait Hello, elle a décidé de le faire monter sur scène. Wade a suivi le mouvement… et s’est agenouillé pour demander la main de Chris. « Ce n’était pas prévu, je n’étais au courant de rien ! », a assuré Adele, qui a félicité le couple. Puisqu’on vous dit que ses concerts réservent toujours leur lot de surprises !

There was a surprise proposal on stage at @adele's final Oz show tonight! 🎉💕 #Adele #adeleaustralia #adelemelbourne #etihadstadium #ticketmasterau A post shared by Ticketmaster Australia (@ticketmasterau) on Mar 19, 2017 at 5:49am PDT

