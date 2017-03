Culture

DECES Bruce Springteen, Mick Jagger ou encore Keith Richards ont rendu hommage au musicien légendaire…

La légende du rock Chuck Berry est décédé à l'âge de 90 ans - TRIPPLAAR KRISTOFFER/SIPA

C.W. avec AFP

Depuis l’annonce de la disparition de Chuck Berry, les réactions du monde de la musique se multiplient. De Bruce Springsteen à Mick Jagger, nombreux sont ceux à avoir rendu hommage à la légende du rock.

« Le plus grand des rockers »

C’est sur Twitter que Brian Wilson, membre des Beach Boys, a fait part de sa peine à la suite du décès du rockeur. « Je suis triste d’apprendre la nouvelle de la mort de Chuck Berry, il était une telle inspiration ! Il manquera à tous ceux qui aiment le rock’n’roll. Amour & compassion », a-t-il écrit.

I am so sad to hear about Chuck Berry passing - a big inspiration! He will be missed by everyone who loves Rock 'n Roll. Love & Mercy — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) March 18, 2017

Pour Bruce Springsteen, « Chuck Berry était le plus grand des rockers, des guitaristes, et le plus grand des paroliers du rock qui ait jamais vécu. C’est une perte immense, la perte d’un géant, pour toujours ».

Chuck Berry was rock's greatest practitioner, guitarist, and the greatest pure rock 'n' roll writer who ever lived. — Bruce Springsteen (@springsteen) March 18, 2017

« R.I.P. Et paix et amour Chuck Berry, Mr. rock’n’roll », a écrit Ringo Starr des Beatles de son côté.

R I P. And peace and love Chuck Berry Mr. rock 'n' roll music 😎✌️🌟💖🎵🎶☮ pic.twitter.com/hS2S2lUORf — #RingoStarr (@ringostarrmusic) March 18, 2017

« Un pionnier du rock, une influence incroyable »

C’est dans un tweet collectif que les Rolling Stones ont partagé leur chagrin : « Les Rolling Stones sont très tristes d’apprendre la mort de Chuck Berry. C’était un vrai pionnier du rock, une influence incroyable. Chuck Berry n’était pas seulement un brillant guitariste, un brillant chanteur, il était aussi brillant sur scène et, surtout, c’était un vrai maître en tant que parolier. Les chansons de Chuck Berry seront éternelles ».

The Rolling Stones are deeply saddened to hear of the passing of Chuck Berry. He was a true pioneer of rock'n'roll & a massive influence. pic.twitter.com/RT4NZH3KeQ — The Rolling Stones (@RollingStones) March 18, 2017

Chuck Berry was not only a brilliant guitarist, singer and performer, but most importantly, he was a master craftsman as a songwriter. 2/3 — The Rolling Stones (@RollingStones) March 18, 2017

Chuck Berry's songs will live forever 3/3https://t.co/hS7mrZCyNZ pic.twitter.com/ImNKAHZWiX — The Rolling Stones (@RollingStones) March 18, 2017

Mick Jagger a également rendu hommage à Chuck Berry avec son compte Twitter personnel : « Je suis si triste d’apprendre la nouvelle de la mort de Chuck Berry. Je veux le remercier pour toute cette musique qu’il nous a donnée et qui nous inspirait tellement. Il a éclairé nos années d’adolescent, il a donné vie à nos rêves de devenir musiciens et de monter sur scène. Ses paroles ont brillé par-dessus tout, et elles éclairaient d’une lumière étrange ce fameux American dream. Chuck, tu étais incroyable et ta musique restera gravée en nous pour toujours ».

I am so sad to hear of Chuck Berry's passing. I want to thank him for all the inspirational music he gave to us. 1/3 pic.twitter.com/9zQbH5bo9V — Mick Jagger (@MickJagger) March 18, 2017

He lit up our teenage years, and blew life into our dreams of being musicians and performers. 2/3 #ChuckBerry — Mick Jagger (@MickJagger) March 18, 2017

His lyrics shone above others & threw a strange light on the American dream. Chuck you were amazing&your music is engraved inside us forever — Mick Jagger (@MickJagger) March 18, 2017

Enfin, Stephen King a confié avoir « le cœur brisé » et Arnold Schwarzenegger a salué le talent de l’artiste qui a su « rendre le monde rock ».

Chuck Berry died. This breaks my heart, but 90 years old ain't bad for rock and roll. Johnny B. Goode forever. — Stephen King (@StephenKing) March 18, 2017

When I was 10 years old and I dreamed every night of moving to America, Chuck Berry played the soundtrack. He rocked the world. RIP. — Arnold (@Schwarzenegger) March 18, 2017

