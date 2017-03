Culture

TEMOIGNAGES A quelques jours de l’ouverture du Salon du livre, une vaste étude sur la lecture révèle qu’on lit de plus en plus hors de chez soi… Ce que les lecteurs de « 20 Minutes » confirment…

Une bibliothèque installée sur la plage d'Albena, en Bulgarie - Rex Features/REX/SIPA

Les Français lisent de plus en plus de livres (20 par an en moyenne, contre 16 il y a deux ans), d’après une enquête menée par Ipsos pour le Centre national du livre (CNL), en avant-première du Salon du livre. D’accord, mais ces livres, où les lisent-ils ? Toujours autant à domicile (95 %) d’après la même étude, mais aussi davantage hors de chez eux (80 %, soit 4 % de plus qu’il y a deux ans).

Et pour illustrer ces chiffres, 20Minutes a sollicité ses internautes pour savoir à quel endroit ils prenaient le plus de plaisir à lire.

Lecture au pied d'un arbre - A.Ghazzal/Shuttersto/SIPA

Vingt-six d’entre eux ont ainsi répondu ce week-end à notre appel sur Facebook en évoquant leurs meilleures expériences, chez eux et hors de chez eux, mais si possible, hors de leur lit avant de s’endormir…

Si certains, comme Liliane ou Umi Mehdi, disent lire « partout », d’autres lisent volontiers dans les transports en commun. Ils sont 26 % d’après l’étude du CNL, soit 5 % de plus qu’en 2015. « Le livre est un bon moyen d’éviter que le trajet ne soit vécu comme une contrainte », explique Vincent Monadé, le président du CNL.

Aurélie a ainsi « avalé énormément de bouquins dans le métro en allant travailler. Et a raté quelques stations, à cause d’épilogues signés Arnaldur Indridason… »

Plus nombreux, même si le chiffre est stable, 61 % des Français disent lire dans le train ou dans l’avion, lors de trajets longs occasionnels. « Cela permet de voyager tout en voyageant », sourit Vincent Monadé, qui note que la lecture numérique, pratiquée par 24 % des lecteurs (contre 19 en 2015), l’est bien davantage dans les transports que chez soi. « C’est quand même bien pratique de pouvoir emporter plusieurs livres avec soi… »

Si Joëlle confie « lire dans le train », elle termine volontiers ses livres « au bord de la piscine, des polars ou des livres romantiques ». « Ce qu’on lit en mobilité, c’est une littérature de loisir, note Vincent Monadé. C’est pour cela que les initiatives de la SNCF, leprix du polar et les e-livres mis gratuitement à la disposition des voyageurs, sont si largement plébiscitées. »

Stable également, la lecture à l’école ou au travail (25 %), à la bibliothèque (23 %), dans les librairies (20 %), comme Mickaël, Emilie et Maïwenn qui ont « lu un Nothomb du début à la fin dans le magasin ! »… et dans les cafés (12 % seulement, chiffre stable là encore). En revanche, on note une forte augmentation de la lecture dans les « autres lieux publics » (26 % contre 21 % en 2015).

Ces « autres lieux », c’est la plage, comme Nathalie…

Lire à la plage, une opération vantée par Nathalie - CAPTURE D'ECRAN

C’est aussi « dans le parc en bas de chez moi, pendant que ma fille joue », lance Aurélie. La fille de Mariette, elle, lit « en haut de la toile d’araignée au parc ». Nos internautes adorent lire au bord de l’eau, comme Christine qui se met « au soleil semi-allongée en bas d’un petit toboggan (position très confortable !) au bord d’un lac limousin ». « Près d’une rivière, rien de tel », confirme Jonathan.

Plus insolite, lire à l’église comme Lucie qui « trouve que la grandeur du lieu, son silence et sa lumière se prêtent admirablement bien à la force de l’imagination nécessaire pour apprécier un livre ». Elle a pris beaucoup de plaisir à y relire L’Ecume des jours de Boris Vian, « un de [ses] livres préférés ».

D’après l’étude du CNL, vous êtes encore 95 % à lire chez vous ou dans un autre cadre privé. Il y a ceux, comme Andréa, qui préfèrent s’installer dans leur « canapé, devant la cheminée allumée », ou qui ne lisent qu’« exclusivement dans [leur] lit », comme Avril Lola. Il y a ceux aussi, comme Marie Minnie, qui aiment lire « dans la baignoire ». Monique, qui vit dans le Var, lit tous les jours « sur [son] balcon au soleil de 11h à 13h, Marine aussi privilégie sa « terrasse », tout comme Bernard qui y a installé un « hamac » où il lit « tous les soirs ».

Rachel, quant à elle, se souvient d’avoir lu La Théorie Gaia de Maxime Chattam « dans une grange à Uzerche [Corrèze], avec chauves-souris et rats des champs », une lecture qui l’a « marquée à jamais ».

