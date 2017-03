Culture

MUSIQUE La chanteuse est en train de préparer un nouvel album…

Mylène Farmer aux NRJ Music Award, en janvier 2013, à Cannes. - NIVIERE/NMA13/SIPA

F.R.

Mylène Farmer quitte Universal pour Sony Music. L’information a l’air anecdotique, mais ce serait oublier que l’artiste est la chanteuse qui vend le plus d’albums en France. Autrement dit, sa nouvelle maison de disques peut se frotter les mains et ne laisser à la précédente, propriété de Vivendi, que ses yeux pour pleurer.

La star française a vendu plus de 25 millions d’albums en 33 ans de carrière et compte plusieurs records à son palmarès. Elle est ainsi la chanteuse qui a eu le plus de chansons classées numéro 1 au Top 50, soit 15 titres et cela sur quatre décennies.

« Un grand privilège »

Mylène Farmer était produite par Universal Music France depuis ses débuts, au milieu des années 1980. Son départ pourrait être motivé par le licenciement, l’an passé, de Pascal Nègre qui en fut le patron emblématique.

Mylène Farmer signe chez Sony Music Entertainment pic.twitter.com/TpTvK3IFKF — Sony Music France (@SonyMusicFr) March 15, 2017

« C’est un grand privilège d’accueillir Mylène Farmer au sein de notre maison. Une artiste emblématique que nous sommes heureux de pouvoir accompagner dans la suite de sa carrière », se réjouit Sony Music dans un communiqué publié ce mercredi. La maison de disques précise qu’elle annoncera « ultérieurement » la date de sortie du nouvel opus de la chanteuse.

Les fans espèrent également que ce prochain disque annonce une éventuelle tournée de l’auteur et interprète de Désenchantée qui n’est plus remontée sur scène depuis 2013. Dans les mois à venir, Mylène Farmer sera à l’affiche d’un film de genre, Incident In a Ghost Land, tourné au Canada sous la direction de Pascal Laugier.

