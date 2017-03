Culture

MUSIQUE Le jeune chanteur chantera pour son pays sur la scène du concours à Kiev (Ukraine) en mai…

Kristian Kostov, candidat de la Bulgarie à l'Eurovision 2017. - Diliana Florentin / Virginia Records

Kristian Kostov, 16 ans, représentera la Bulgarie à l’ Eurovision et tentera de prouver que la valeur n’attend pas le nombre des années.

L’artiste : Kristian Kostov n’a que 16 ans mais il a déjà une bonne expérience des télécrochets puisqu’il a été finaliste de la première édition de The Voice Kids en Russie et de la quatrième saison du X Factor bulgare.



Les chances de victoire : Fortes. Les bookmakers croient fort en les chances de sa ballade, Beautiful Mess, mais c’est sans doute surtout la mise en scène époustouflante que promet la délégation bulgare qui fait que le jeune chanteur à la cote chez les pros des paris.



Le refrain : « Même dans la ligne de tir, quand tout ne tient qu’à un fil. Même au pied du mur, notre amour est intouchable. »



La Bulgarie à l’Eurovision : Le pays participe depuis 2005 mais a dû attendre 2016 pour se classer dans le Top 10, Poli Genova avait fini 4e avec If Love Was a Crime. Outre l’an passé, la Bulgarie n’était parvenue à se qualifier pour la finale qu’une seule autre fois, en 2007. Son moins bon classement 19e en demi-finale en 2005.

