Il suffit que de l’anglais se glisse dans la chanson tricolore à l’Eurovision pour que des voix s’indignent en y voyant une attaque à la francophonie.

André Vallini, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre y est allé de son tweet ce lundi. « Stop à l’anglicisation », a-t-il écrit en se disant « désolé qu’en 2017 la France soit représentée par une chanson en anglais. »

Il exagère légèrement car, Requiem, le morceau qu’ Alma interprétera en finale du concours, le 13 mai, à Kiev (Ukraine) est bel et bien majoritairement en français. Deux phrases dans la langue de Shakespeare ont été ajoutées au refrain et c’est tout.

André Vallini se réjouira sans doute de savoir que cette nouvelle mouture conçue pour l’Eurovision n’a pas vraiment fait l’unanimité du côté des fans étrangers du concours. Nombre d’entre eux disent préférer la version originale, tout en français. Edoardo Grassi, le chef de la délégation tricolore leur a répondu sur Twitter « Remettez-vous en ! Il y a deux phrases en anglais ! Combien de pays chantent dans leur langue ? Nous, on le fait. »

