Culture

CINEMA Le Palmashow répondra aux questions des internautes de 20 Minutes le mardi 14 mars à partir de 17 heures…

David Marsais et Grégoire Ludig dans «La folle histoire de Max et Léon» - Studio Canal

Adrien Briand

Le film du Palmashow, « La folle histoire de Max et Léon », est sorti en DVD le 7 mars 2017. Il raconte l’histoire de deux amis d’enfance fainéants et bringueurs, qui tentent par tous les moyens d’échapper à la Seconde Guerre Mondiale. Il s’agit du premier film de Grégoire Lustig et David Marsais, qui se sont fait connaître sur Internet avant d’être aux commandes de « Palmashow l’émission » et du programme court « Very bad blagues » sur C8.

Le duo sera à la rédaction de 20 Minutes mardi 14 mars à 17 heures pour répondre aux questions des internautes en live sur Facebook.

>> A lire aussi : VIDÉO. Le Palmashow parodie les rappeurs PNL (et c'est très drôle)

>> Pour poser vos questions au Palmashow, remplissez le formulaire ci-dessous.

Chargement en cours...

Mots-clés :