Culture

MUSIQUE Martina Bárta chantera « My Turn » à Kiev (Ukraine), en mai…

Martina Bárta, candidate de la République Tchèque à l'Eurovision 2017. - Capture d'écran YouTube ESC

F.R.

La République Tchèque n’a pas le palmarès le plus enviable à l’ Eurovision car, en cinq participations, elle n’a pris part qu’à une seule finale… où elle a terminé au fond du classement. Martina Bárta parviendra-t-elle à redorer le blason tchèque sur la scène de Kiev (Ukraine) ?

L’artiste : Martina Bárta était une quasi-inconnue en République Tchèque avant que la chaîne Ceska Televize annonce qu’elle représenterait le pays à l’Eurovision. Cette jeune chanteuse de jazz vit à Berlin (Allemagne).

Chances de victoire : Faibles. Avec son My Turn aux accents jazz Martina Bárta est loin de faire des étincelles du côté des bookmakers. Même si cette chanson est de qualité, elle risque de passer inaperçue au milieu des ballades de la première demi-finale, celle du 9 mai, au cours de laquelle elle concourra.

Le refrain : « Bébé, à chaque fois que je ferme les yeux je ne vois que toi. Je n’ai toujours vu que toi. Et Dieu sait que je serai toujours à tes côtés. Bébé, tu étais là à chaque fois que j’allais mal. Tu étais là pour me remettre d’aplomb, tu étais là pour me relever. Maintenant, c’est à mon tour. »

La République Tchèque à l’Eurovision : La République Tchèque n’a participé que cinq fois au concours. La première fois, c’était en 2007 et elle n’a présenté aucune candidature entre 2010 et 2014. Elle n’a participé qu’à une seule finale : en 2016, Gabriela Gunčíková s’est classée avant-dernière (25e sur 26), ce qui est le meilleur résultat du pays à l’Eurovision. Son pire classement : elle a été la lanterne rouge des demi-finales en 2007 et 2009.

Mots-clés :