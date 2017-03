Culture

MUSIQUE « Requiem » a été retravaillée en vue de la finale du concours qui se déroulera le 13 mai à Kiev (Ukraine). Un extrait a été mis en ligne…

« On est en train de travailler sur un remix de Requiem, mais pas une version “boum boum”, quelque chose d’épique, pour que la chanson s’envole un peu plus à un moment donné », confiait Alma à 20 Minutes en février. Un extrait de la nouvelle mouture de la chanson avec laquelle elle représentera la France à l’ Eurovision à Kiev (Ukraine) a été mis en ligne vendredi, entre autres s ur le site Wiwibloggs.

Le morceau gagne une certaine ampleur par rapport à l’orchestration d’origine et, comme cela avait été annoncé, un passage en anglais a été ajouté. « C’est une compétition internationale et c’est bien qu’une personne qui ne parle pas français ait une idée de quoi parle la chanson », avait prévenu Alma, espérant ainsi « séduire le public le plus large possible ».

L’esthétique, critère numéro un pour la mise en scène

Reste à savoir comment ce titre sera mis en valeur sur la scène du Centre d’exposition international de la capitale ukrainienne, où se déroulera la finale du concours, le 13 mai. « On a la chance d’avoir des moyens techniques incroyables, ce serait bien qu’on les mette à profit, confiait la chanteuse. On essaie de faire un tableau à l’image de la France, quelque chose de très esthétique. C’est le critère numéro un, je pense qu’on est tous d’accord sur ça. On va voir s’il y a des danseurs ou non, le règlement ne nous autorise qu’à être six maximum sur scène. »

Alma fera ainsi tout pour que Requiem se distingue des vingt-cinq autres chansons – dont celles de l’Italie et de la Belgique, grandes favorites – qui se disputeront la victoire de l’Eurovision. L’an passé, Amir avait offert une sixième place à la France avec J’ai cherché.

