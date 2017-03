Culture

Vous avez peut-être déjà croisé ses portraits saisissants au détour d’un coin de rue. Entre Raf Urban, le graffiti et les femmes, c’est une histoire qui dure depuis vingt ans. Ses visages, dessinés au pochoir sur les murs des villes de la région parisienne, ont les traits affirmés et le regard perçant. A l’occasion de la journée des droits des femmes, 20 Minutes s’est intéressé à cet artiste qui réalise depuis une vingtaine d’années ces portraits féminins.

Si les dessins de Raf Urban, 45 ans, n’ont pas quitté les rues, ils s’exposent désormais sans complexes dans les musées et galeries. En 2016, Raf Urban a d’ailleurs réuni certaines de ses œuvres genrées dans une exposition intitulée Mes femmes fantastiques.

Des portraits d’icônes et de girl next door

Les modèles de femmes de Raf Urban sont multiples : il y a celles que l’on peut croiser tous les jours dans la rue, des activistes mais aussi des idoles de la pop culture comme la princesse Leia ou Wonder Woman. Cela dit, la première femme qu’il a dessinée, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, n'en est pas vraiment une : l'artiste présente Subway Girl (voir ci-dessous) comme un composite de toutes les voyageuses que l'on peut croiser dans les transports en commun du monde entier. « C'est un visage métissé. Ce que je veux apporter aux portraits, c’est un caractère particulier. Je me concentre donc sur une certaine force dans le regard. »

Quand on l’interroge sur les femmes célèbres qu’il aime à représenter, Raf Urban mitraille : « Quand j’étais plus jeune, j’aimais beaucoup le style de l’actrice Diana Rigg, qui interprétait Emma Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir. J’ai toujours été attiré par les femmes qui dégageaient une énergie guerrière, rebelle. » Ainsi, l’artiste compte à son actif de nombreux portraits d’activistes, notamment afro-américaines, comme Rosa Parks ou Angela Davis, et d’artistes comme Lauryn Hill ou Nina Simone. « Leur force m’inspire. Ma démarche représente le fait d’accepter l’autre et de mélanger nos couleurs, nos influences, nos histoires et nos religions. La diversité est un espoir, pas un danger. » Sa nouvelle muse ? La championne de boxe olympique Claressa Shields. « Les icônes me permettent de combattre les stéréotypes et de ramener une notion d’égalité dans l'espace public », termine-t-il.

Le street art dans la peau

Ancien cadre dans la grande distribution, Raf Urban échappe lui aussi aux stéréotypes de genre. « Je ne fais plus que de l'art. J’ai de l’argent de côté de mon ancien job (lire encadré), et j’ai une femme géniale pleine de projets, infirmière, qui écrit des livres et me soutient. Mes amis me disent parfois en rigolant que je suis encore plus militant féministe qu'elle, sourit-il. Tous les deux, à travers nos emplois respectifs, on essaie de se lever contre l’injustice. »

Sa passion pour les visages féminins va-t-elle continuer ? Visiblement oui, vu que l'artiste imprègne son travail d'une mission sociale : « Actuellement, on a un peu l’impression que les politiques s’autorisent tout, dans les actes comme les paroles. Pour moi, l’art doit servir à s’ouvrir à la différence, surtout en ce moment. »

Le pochoir comme un sacerdoce Raf Urban, originaire de Dammarie-les-Lys, dans la banlieue sud de Paris, est depuis longtemps mordu de culture street art. « J’ai découvert la contre-culture dans les années 1980, à Paris, explique-t-il. J’allais aux Halles, qui à l’époque était un grand bassin culturel mêlant graffiti, danse et musique et j’observais tout, en simple spectateur. » La technique du pochoir a tout de suite exercé un fort attrait sur lui. Il cite notamment les pochoiristes historiques Epsylon Point ou Jef Aérosol, qui sévissaient eux aussi dans les rues de la capitale. « Pendant longtemps, j’ai eu ce que j’appelle une vie normale : j’étais cadre dans la grande distribution, avec un salaire confortable. Dans les années 2000, j’ai décidé de tout arrêter pour me lancer. J’ai démissionné, acheté des bombes et des pochoirs, et j’ai commencé à dessiner à Paris, dans les quartiers de la Butte aux Cailles ou du Marais. » Une période excitante où l’artiste se familiarise avec les techniques de pochoir dit « de rue » et où il réalise ses dessins en anonyme, histoire de se faire la main. « Depuis 2007, je signe mes dessins », précise l'artiste.

