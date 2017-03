Culture

MUSIQUE Ilinca Bacila et Alex Florea ont été élus par les téléspectateurs roumains pour concourir à l’Eurovision en mai…

Ilinca Bacila, candidate de la Roumanie pour l'Eurovision, avec «Yodel It» qu'elle chante en duo avec Alex Florea. - Capture d'écran TVR

F.R.

Attention les oreilles ! La Roumanie a choisi la tyrolienne pour tenter de briller à l’Eurovision, qui se déroulera en mai à Kiev (Ukraine).

Les artistes : Ilinca Bacila et Alex Florea ont participé à la version roumaine de The Voice, respectivement en 2014 et 2015. Le compositeur Mihai Alexandru leur a proposé de se réunir et de chanter ensemble ce Yodel It, qui avait dans un premier temps été proposé à Timebelle, le groupe qui représentera la Suisse à l’Eurovision. Plébiscités par les téléspectateurs, Ilinca et Alex représenteront donc la Roumanie avec ce morceau sur la scène du concours à Kiev.

Chances de victoire : Fortes (si, si). Yodel It a un indéniable pouvoir de fascination. Ce morceau WTF mêlant rap et yodel – alors que cette technique de chant n’est absolument pas répandue en Roumanie (bonjour la réappropriation culturelle !) - semble interprété au premier degré. Ecouté au deuxième degré, il est jouissif. Cette chanson aussi ringarde et gênante qu’efficace marquera indéniablement les esprits et se qualifiera aisément pour la finale. On l’imagine très bien emmagasiner un grand nombre de points du côté des téléspectateurs mais être boudée par le public. Top 5 en vue ?

Le refrain : « Yodeleeii… Yodele yodele oh oh. Yodeleii… C’est ce que je veux entendre maintenant : Yodele-i-oh. Je vais me lâcher. Yodeleeii… Yodele yodele oh oh. »

La Roumanie à l’Eurovision : Depuis sa première en 1994, la Roumanie n’a jamais remporté le concours mais a fini troisième, son meilleur résultat, en 2005 et 2010. Son moins bon score : une 22e place, sur 25, en 1998.

