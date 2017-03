Culture

CONFIDENCES La chanteuse britannique confirme les rumeurs sur son mariage...

Adèle et Simon Konecki , le 6 décembre 2013. - Richard Young/REX/REX/SIPA

Si Adele n’a jamais caché être en couple depuis longtemps avec Simon Konecki, un ancien financier qui a fondé l' organisation caritative drop4drop pour promouvoir l’accès à l’eau potable dans le monde entier, également père de leur fils de quatre ans, Angelo, elle était jusqu’à présent restée évasive sur un éventuel mariage.

Et c’est dimanche, lors d’un concert donné à Brisbane, en Australie, que les fans de la chanteuse ont eu la primeur de la nouvelle. Alors qu’elle s’apprêtait à interpréter son immense succès Someone like you qui évoque la souffrance après une rupture amoureuse, Adele a déclaré : « Ce sentiment quand vous commencez à tomber amoureux de quelqu’un est le meilleur sentiment au monde », d’après la vidéo d’un fan postée sur internet.

« Je suis accro à ce sentiment. Bien sûr, je ne peux plus connaître ce sentiment parce que je suis mariée maintenant », a-t-elle poursuivi. Celle qui tient à tout prix à protéger sa vie privée à ainsi mis fin à des années de spéculation.

Adele finally CONFIRMS marriage to Simon Konecki as she gushes about romance live on stage. #Adele https://t.co/WLMjZ6JPii pic.twitter.com/sRpkAJ0dmx — Daily Express (@Daily_Express) March 5, 2017

Adele has confirmed she is now married to long-term partner Simon Konecki https://t.co/pwYg6awWVs — Sky News (@SkyNews) March 5, 2017

Quelques fans attentifs l’avaient bien entendue glisser le mois dernier lors de la cérémonie de remise des Grammy Awards à Los Angeles, des remerciements pour « mon mari et mon fils ». Mais son porte-parole avait refusé à l’époque de dire si elle confirmait de cette façon son mariage.

