MUSIQUE Cela fait quarante-deux ans, soit deux ans de plus que la France, que les Pays-Bas n'ont pas remporté le concours...

Les O'G3NE, candidates des Pays-Bas à l'Eurovision 2017. - Sander Koning / ANP / AFP

F.R.

On leur souhaite plus de lumières que d’ombres sur la scène de l’Eurovision. Les O’G3ENE représenteront les Pays-Bas avec Lights and Shadows.

Le groupe : Lisa, Amy et Shelley Vol sont sœurs. Et elles forment les O’G3ENE (prononcer « o-djine ») – le nom du groupe évoque aussi bien le trio, que leurs gènes communs et leur groupe sanguin (O)… Elles ont représenté les Pays-Bas en 2007 à l’Eurovision Junior où elles ont fini 11e sur 17 et, surtout, ont remporté en 2014 la version néerlandaise de The Voice. On savait depuis le mois d’octobre qu’elles avaient été choisies pour représenter les Pays-Bas à l’Eurovision, mais la chanson qu’elles interprèteront à Kiev n’a été révélée que le 3 mars.

Chances de victoire : Moyennes. Le mélange de leurs trois voix caresse l’oreille, mais Lights And Shadows n’est pas forcément une chanson mémorable. Quoi qu’il en soit, on peut être sûrs qu’elles seront impeccables vocalement en live. Les O’G3NE devraient tout de même se qualifier aisément lors de la demi-finale du 11 mai.

Le refrain : « Ombres et lumières. Nous continuons à avancer à travers les ombres et les lumières. »

Les Pays-Bas à l’Eurovision : Les Pays-Bas sont l’un des fondateurs du concours. Ils participent donc depuis la première édition, en 1956. En 57 participations, ils enregistrent quatre victoires aux compteurs (1957, 1959, 1969 et 1975) et leur pire résultat est une 21e place en demi-finale en 2007.

