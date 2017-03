Culture

JEUX VIDEO Disponible ce vendredi avec la nouvelle console Switch, « Zelda Breath of the Wild » déchaîne les passions à travers le monde. Et s’il s’agissait vraiment du plus grand jeu d’aventure jamais créé ?

Des paysages grandioses dans le vaste monde d'Hyrule. - Nintendo

Jean-François Morisse

La note attribuée à Zelda Breath of the Wild s'affiche: 98 %, c'est sans équivalent sur le site Metacritic qui recense les notations des critiques du monde entier. A titre de comparaison, un jeu comme GTA 5, pourtant un phénomène hors norme, recueillait dans sa version PlayStation 4 et Xbox One un point de moins avec 97 %.

En France, la presse semble aussi être unanime. Le site de référence jeuxvideo.com délivre ainsi au nouveau jeu de Nintendo à destination de la WiiU et de la toute nouvelle console Switch la note historique de 20/20. Le critique du site va même jusqu’à conclure que ce Breath of the Wild est un chef d’oeuvre qui s’inscrit déjà au panthéon du jeu vidéo ». Rien que ça. Même le site Gamekult, bien connu pour sa sévérité et son intransigeance se fend d’une note de 9/10. Un véritable chœur de louanges pour ce jeu qui possède clairement de nombreux atouts. Après maintenant plus de 30 ans d’existence la saga Zelda parvient toujours à fasciner les joueurs.

« Zelda est un jeu dans lequel le joueur se retrouve dans un univers dont il va devoir trouver les clés dans le sens qu’il lui faudra comprendre son environnement, explique Yoshiaki Koizumi en charge chez Nintendo de Breath of the Wild. C’est un jeu dans lequel on apprend de ses erreurs pour pouvoir progresser. Ce sont des choses qui rappellent simplement la vie réelle. Zelda, c’est un peu une métaphore de la vie dans laquelle tout le monde se retrouve et cela, depuis 30 ans ».

A l’image de la vie, l’aventure promise par Breath of the Wild semble clairement pleine de potentiel. Pour la première fois, Zelda se joue dans un monde totalement ouvert dans lequel le joueur peut s’aventurer où bon lui semble. Dans cet univers de fantasy, tout semble possible.

Une aventure qui tiendra le jour en haleine des dizaines d'heures. - Nintendo

Un sentiment de liberté grisant tant chaque recoin de ce vaste univers semble être prétexte à des aventures passionnantes. Le monde d’Hyrule est tout simplement gigantesque et regorge de quêtes. L’un des grands plaisirs de ce Zelda tient à cette impression de découverte, d’émerveillement et d’étonnement constant.

Une incroyable profondeur de jeu

Si le début du jeu s’avère assez lent, expliquant les mécanismes, l’univers, mais aussi les pouvoirs à disposition de Link qui lui permettent de résoudre de véritables énigmes, il est vrai, pour y avoir joué quelques heures, qu’on se laisse très vite emporter par le caractère épique de cette quête qui une fois encore nous emmène lutter contre le maléfique Ganon.

Une espèce de tutoriel qui dure tout de même presque deux heures. Les situations sont variées et on se délecte autant des combats contre des ennemis magnifiques et redoutables que de ces ingénieux puzzles qui demanderont de la patience et de la sagacité. Des affrontements qui sont désormais bien plus techniques et tactiques.

Dans ce monde incroyablement vaste le joueur croisera des créatures fantastiques. - Nintendo

Les gamers trouveront, avec certains de ces duels homériques, des challenges à leur taille. Même si certains, particulièrement les plus jeunes, moins habitués à des défis relevés au pays d’Hyrule, seront peut-être tentés de baisser les bras.

Quand on aime, on ne compte pas

Le jeu, exclusivité Nintendo oblige, est à la fois disponible sur la toute nouvelle Switch et sur « l’ancienne » WiiU. Les différences entre les deux versions seraient, selon certains spécialistes, assez minimes. « Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse » écrivait Alfred de Musset. C’est aussi un peu la magie de Zelda qui profite en outre d’un attachement quasi irrationnel dans les communautés des gamers. L’expérience Breath of the Wild va toutefois bien au-delà de la seule démonstration technique.

Des énigmes retorses, intelligentes et passionnantes. - Nintendo

L’aventure proposée est dense et variée, le gameplay à la fois riche et profond tout en restant parfaitement accessible, les musiques magistrales… Sur Switch, le jeu se découvre avec la même aisance en mode nomade que sur son écran de télévision.

Certains feront sûrement la fine bouche, arguant que la réalisation technique est en deçà de celle des blockbusters de la PlayStation 4 (comme Horizon Zero Dawn), du PC ou de la Xbox One. Il n’empêche qu’on avait rarement vu Nintendo aussi à l’aise, même sur ce plan-là. Trente ans après leurs débuts, Link et la mystérieuse princesse Zelda reviennent en grande forme dans la plus grande et belle des aventures de Zelda à ce jour, et, si l’on en croit les critiques du monde entier, le meilleur jeu d’aventure jamais créé.

