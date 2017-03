Culture

TELEVISION Le show 2017 au profit des Restos du cœur est diffusé ce vendredi soir sur TF1…

Une partie de la troupe des Enfoirés lors du concert enregistré au Zénith de Toulouse, en janvier 2017. - CHRISTOPHE CHEVALIN - TF1

Fabien Randanne, avec AFP

M Pokora, Jenifer, Maxime Le Forestier, Lorie, Garou, Christophe Willem… Ils sont une trentaine cette année à avoir répondu présent pour relever la Mission Enfoirés. Et cela en l’absence de Jean-Jacques Goldman, l’agent très spécial qui veillait jusqu’ici à ce que le plan des artistes donnant de leur voix au Restos du cœur se déroule sans accroc. Enregistré en janvier au Zénith de Toulouse, le concert est diffusé ce vendredi, à 20h55 sur TF1. Demandez le programme.

Une première sans Jean-Jacques Goldman

Il y a ceux qui, comme l’a confié Patrick Bruel à Gala se sentent « orphelins », et ceux qui, à l’instar de Liane Foly, préfèrent ne pas entonner le refrain du « c’était mieux avant ». Jean-Jacques Goldman lui-même disait qu’« il n’y a personne d’irremplaçable », glisse la chanteuse. Ce show millésime 2017 se fera donc sans celui qui, pendant trente années, fut un des piliers de la troupe. En mai, Jean-Jacques Goldman estimait qu’à 65 ans, il était « temps de passer la main ». Mais si l’artiste, qui s’est installé à Londres, a quitté les Enfoirés, ce serait aussi parce qu’il aurait mal vécu la polémique suscitée par la chanson Toute la vie, il y a deux ans. Composée pour le spectacle des Restos, elle avait été jugée réactionnaire par certains. Le concert 2017 a donc du se préparer sans lui. Fruit d’un travail collectif « à deux, trois ou quatre » – dont Michaël Youn et Bénabar –, il a été validé par la production. « Jean-Jacques ne voulait évidemment pas d’hommages », a expliqué Michaël Youn. Alors il aura droit à un « dommage » composé de parodie de ses chansons : Comme toi devenant Conne de toi ou Pas toi, Patois.

Juste un petite chanson

« C’est juste une p’tite chanson, une p’tite chanson d’amour, pour tout ceux qui sont pour. Qui y croient jusqu’au bout, qui se battent malgré tout… » Le refrain trotte peut-être déjà dans votre tête. L’hymne des Enfoirés cette année a été composé par Grégoire et MC Solaar. Ce morceau a d’ailleurs été validé sans réserve par Jean-Jacques Goldman (qui a donc quand même été consulté). Ce titre figurera évidemment sur les CD et DVD du concert qui seront commercialisés dès le lendemain de la diffusion. Les bénéfices des ventes, ainsi que ceux de la billetterie du concert, permettent de financer le budget des Restos du cœur à hauteur de 11 %.

Quelques absents…

En janvier, Pierre Palmade annonçait sur Facebook que, « avec grand regret », il ne participerait pas au concert des Enfoirés. « Ils vont être privés d’un grand chanteur et d’un grand danseur », s’amusait-il avant de rappeler qu’il est « de tout cœur avec eux et la cause ». Mimie Mathy, souffrant d’une hernie discale, a dû également renoncer à pousser la chansonnette. Certaines figures de la troupe ne feront pas non plus leur retour, telles que Hélène Ségara, dont la dernière participation remonte à 2015. « J’ai participé à seize éditions, c’est beaucoup. Je me consacre à beaucoup d’associations, peut-être moins médiatisées », confiait-elle récemment à 20 Minutes.

… et deux nouveaux

The Voice en force. Kendji Girac, gagnant de la saison 3 du télé-crochet de TF1 et Amir, finaliste la même année ont été invités à rejoindre la troupe – où ils ont retrouvé Jenifer, coach de l’émission à l’époque.

« Ils ont l’esprit Enfoirés », a résumé Véronique Colucci, figure emblématique de l’association, c’est-à-dire qu’ils on du succès « mais acceptent de laisser leur ego de côté ». La preuve avec l’interprète de J’ai cherché, qui a revêtu sans broncher un tutu rose bonbon pour un numéro. Fidèle à sa bonne humeur Amir se souvient : « Quand on m’a dit "Les Enfoirés te veulent", j’ai sauté de joie. Et là, je continue à sauter de joie. »

On ne change pas une recette qui gagne

Les collégiales, duos, sketches et déguisements improbables qui ont fait le succès des éditions précédentes seront au rendez-vous de ce concert qui verra 35 artistes, de Aubert à Zazie passer sur scène. Dix-sept tableaux sont au menu et les reprises brasseront large, de Si j’étais président à Can’t Stop The Feeling et de Belinda à Hello. Seule vraie originalité, le coucou adressé lors du show par Thomas Pesquet, en direct de la station orbitale ISS : « Ce n’est pas parce qu’on est en haut qu’on ne s’intéresse pas à ce qui se passe en bas. » Quand on mettra les Enfoirés sur orbite, ils n’auront pas fini de tourner.

