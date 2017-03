Culture

JEUX VIDÉO Sa sortie est prévue vendredi 3 mars. Mais déjà, elle soulève les foules. Nous avons pu la voir avant (presque) tout le monde. Coup d'oeil sur la nouvelle Nintendo, baptisée Switch...

La nouvelle console de Nintendo, la Switch - Capture d'écran

Emilie Petit

Deux micro manettes. L’une bleue et l’autre orange. Un dock minuscule que l’on place sous sa télévision. La nouvelle console de Nintendo, la Switch, est quasi aussi « pocket » que la DS. Si elle peut aussi faire office de console portable, elle est avant tout une console de salon tout comme l’est la Wii U. Rien d’innovant côté graphisme. Playstation tient toujours le haut de l’affiche.

Mini jeux, ou plus classiques - les concepteurs n’ont pas oublié de livrer avec ce nouveau modèle, les mythiques Zelda et Mario Kart -, il existe, pour l’heure, une dizaine de jeux. Seulement. Et de l’avis des spécialistes, ce qui fait le succès d’une console, ce sont surtout ses jeux. A suivre, dans quelques mois.

Mots-clés :