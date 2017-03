Culture

CINEMA « C’est un personnage qui comprend tout juste qu’il a ces sentiments », a expliqué le réalisateur Bill Condon au magazine britannique « Attitude »…

Josh Gad interprète le personnage de LeFou dans le film « La Belle et la Bête » de Disney qui sort au cinéma le 22 mars 2017. - Disney

La Belle et la Bête, le film de Disney qui sort ce mois-ci contiendra une scène « exclusivement gay ». C’est la première fois que le studio américain, qui a largement produit des histoires où les princesses épousent des princes, développe une intrigue amoureuse homosexuelle.

« Un beau moment gay »

Bill Condon, le réalisateur du film, qui a fait cette révélation au magazine britannique Attitude, précise que l’un des personnages secondaires s’interrogera sur sa sexualité et qu’il en résultera « un beau moment gay pour la première fois dans un film Disney ».

Le personnage concerné est LeFou, interprété par Josh Gad, l’une des stars de Broadway. LeFou éprouve des sentiments à l’égard de son ami Gaston, le personnage principal incarné par Luke Evans. « LeFou est quelqu’un qui un jour veut être Gaston et veut l’embrasser le lendemain. Il ne sait pas ce qu’il veut. C’est un personnage qui comprend tout juste qu’il a ces sentiments. Josh en a fait quelque chose de subtil et réjouissant. Et, à la fin, cela paye. Mais je ne veux pas trop en dire », a expliqué le réalisateur.

« Un grand tournant pour Disney »

Interpellé sur Twitter, l’acteur Josh Gad a confirmé ce mercredi les propos de Bill Condon, affirmant qu’il était « plus que fier de cela ».

Beyond proud of this https://t.co/5wG1KfKqVZ — Josh Gad (@joshgad) March 1, 2017

Quant à Matt Cain, rédacteur en chef du magazine britannique, il a estimé le personnage de LeFou marque « un grand tournant pour Disney ». « Le studio envoie un message sur ce qui est normal et naturel » a-t-il précisé, ajoutant : « C’est un message qui va être entendu dans tous les pays du monde, même ceux où il n’est pas socialement acceptable, voire illégal, d’être gay. »

La Belle et la Bête sort le 17 mars aux États-Unis et le 22 mars dans les salles françaises.

