MUSIQUE La finale du concours aura lieu le 13 mai, d’ici là, « 20 Minutes » vous présente les artistes en lice…

Mosaïque composée d'une partie des candidats à l'Eurovision 2017 - eurovision.tv

Le 62e concours Eurovision aura lieu en mai à Kiev ( Ukraine). Cette année, 43 pays - parmi eux, la Russie, dont la participation est en suspens - sont en lice.

Seuls six sont d'ores et déjà assurés d'être à l'affiche de la finale, qui aura lieu le 13 mai. A savoir, l'Ukraine, qui organise, et le « big five », c'est-à-dire les plus gros contributeurs financiers du concours : l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et la France.

Les autres devront en passer par les demi-finales, les 9 et 11 mai pour tenter de se qualifier. Pour découvrir les candidats et leurs chansons, il vous suffit de cliquer sur les images ci-dessous afin d'accéder aux fiches de présentation.

Première demi-finale

Elle aura lieu le 9 mai. Les dix premiers seront qualifiés. Votent les jurys professionnels et les téléspectateurs des pays participant à cette demi-finale. L'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni voteront également et proposeront un aperçu des prestations de leurs candidats respectifs.



L'ordre de passage est le suivant :

1- Suède

2- Géorgie

3- Australie

4- Albanie

5- Belgique

6- Monténégro

7- Finlande

8- Azerbaïdjan

9- Portugal

10- Grèce

11-Pologne

12- Moldavie

13- Islande

14- République tchèque

15- Chypre

16- Arménie

17-Slovénie

18- Lettonie

Deuxième demi-finale

Elle aura lieu le 11 mai. Les dix premiers seront qualifiés. Votent les jurys professionnels et les téléspectateurs des pays participant à cette demi-finale. La France, l'Allemagne et l'Ukraine voteront également et proposeront un aperçu des prestations de leurs candidats respectifs.

L'ordre de passage est le suivant :

1- Serbie

2- Autriche

3- Russie

4- Macédoine

5- Malte

6- Roumanie

7- Pays-Bas

8- Hongrie

9- Danemark

10- Irlande

11- Saint-Marin

12- Croatie

13- Norvège

14- Suisse

15- Biélorussie

16- Bulgarie

17- Lituanie

18- Estonie

19- Israël

