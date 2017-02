Culture

JEUX VIDEO Pour mesurer le chemin parcouru par l'industrie du jeu vidéo et découvrir les nouvelles tendances, l'expo qui débute le 1er mars à Paris vaut le détour...

Un mur coloré présente de façon intelligente les plus grands créateurs de jeux vidéo. - LDS

Jean-François Morisse

C’est une plongée dans l’histoire du jeu vidéo qui se découvre, partiellement, manette en main et qui occupe l’espace de la Fondation EDF du 1er mars au 27 août prochain dans le 7e arrondissement de Paris. « Le jeu vidéo peut aussi simplement se regarder explique Jean Zeid, journaliste spécialiste de la culture du jeu vidéo et commissaire de cette exposition, les joueurs aiment souvent autant jouer que regarder les autres jouer d’où le succès des Youtubeurs et de leurs let’s play ».

Des Youtubeurs qui sont aussi présents, via des écrans vidéo, dans cette exposition entendant retracer les temps forts du jeu vidéo depuis plus de 50 ans et mettre en exergue des tendances bien actuelles comme l’eSport auquel se consacre un mur entier de l’installation.

L'exposition entend aussi mettre en lumière les tendances actuelles comme l'eSport ou bien les Youtubeurs. - LDS

Game Le jeu vidéo à travers le temps ne se consacre pas exclusivement à ce qu’on appelle le rétro-gaming, cette passion partagée par de nombreux joueurs pour les titres anciens. D’entrée, l’espace s’ouvre sur un écran géant sur lequel défilent des images d’Uncharted 4 A Thief’s End. « C’est un peu comme quand vous arrivez chez des amis confie Jean Zeid, on vous fait d’abord rentrer dans le salon afin de vous faire découvrir les dernières nouveautés plutôt que de vous emmener directement au grenier ».

Entre dernières nouveautés et antiquités

Après quelques minutes autour de plusieurs éditions de Fifa afin d’appréhender en quelques instants les progrès technologiques effectués depuis les premiers volets jusqu’au tout dernier Fifa 17 (jouable pour les amateurs), l’exposition invite le joueur à découvrir un mur complet d’antiques consoles de jeux.

A l'étage une collection de jeux vidéo antiques dont le célèbre Pong auquel on peut librement s'essayer. - LDS

Quelques marches plus loin le visiteur des jeux quasi-préhistoriques comme Space War (1962) ou Ping Pong (1967) ou encore Pong (1972) avant d’enchaîner sur les premiers succès commerciaux du jeu vidéo comme Space Invaders, Defender, Missile Command, Alex Kidd, Rayman ou encore Tomb Raider. Une jolie collection qui illustre la richesse et la diversité du jeu vidéo et en même temps son incroyable évolution en quelques décennies. Entre Pong et le poste de réalité virtuelle en libre accès (où l’on peut s’équiper d’un casque et découvrir le jeu Eagle Flight d’Ubisoft) situé à quelques mètres on saisit en un instant l’incroyable évolution du jeu vidéo.

Un premier niveau principalement consacré à la préhistoire du jeu vidéo. - LDS

C’est aussi le propos de cette exposition. Faire prendre conscience aux joueurs de l’incroyable trajet parcouru par cette industrie et ses talents dont on découvre quelques figures emblématiques via une série de portraits colorés. Des progrès qui ne se limitent pas aux seules innovations technologiques qui ont elles-mêmes permis d’enrichir de facto l’expérience et les gameplays.

Les jeux vidéo : désormais un classique des musées

Après une exposition au Grand Palais en 2011, puis la très belle exposition du musée Art Ludique en 2015-2016 et en attendant le futur musée permanent du jeu vidéo qui devrait voir le jour du côté de la Cité des sciences et de l’industrie courant 2018 (le premier au monde), cette expo gratuite est une excellente occasion de parfaire sa culture «Jeux vidéo».

Jeux vidéo Magazine le leader de la presse de jeux vidéo. - LDS

