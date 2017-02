Culture

CINEMA L'acteur est décédé ce samedi de complications chirurgicales...

Bill Paxton (au centre) - SIPA PRESS

R.L.

Connu pour ses rôles dans Titanic, Alien et Twister, l’acteur Bill Paxton est mort ce samedi à l’âge de 61 ans, a appris le site Variety auprès de la famille de l’acteur.

« Une carrière illustre durant quatre décennies »

« C’est avec le coeur lourd que nous vous apprenons que Bill Paxton est décédé à cause de complications chirurgicales. Mari et père aimant, Bill avait commencé sa carrière hollywoodienne en travaillant sur des films dans le département des arts avant de poursuivre une carrière illustre durant quatre décennies en tant qu’acteur et cinéaste prolifique et apprécié », a annoncé un porte-parole de la famille.

Mots-clés :