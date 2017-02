20 Minutes avec AFP

Lauréate d’Harvard. La prestigieuse université américaine permet à Rihanna d’ajouter une ligne à la liste de ses distinctions puisqu’elle a été nommée mercredi « personnalité humanitaire de l’année ». La pop star de 29 ans sera officiellement distinguée lors d’une cérémonie, le 28 février.

« Rihanna grâce à son travail caritatif a construit un centre d’oncologie et de médecine nucléaire de tout premier ordre pour diagnostiquer et traiter le cancer du sein à l’hôpital Queen Elizabeth de Bridgetown, à La Barbade », a déclaré S. Allen Counter, le directeur de la fondation Harvard.

L’artiste, originaire de La Barbade, a aussi mis en place un programme destiné à payer les frais universitaires pour les étudiants des Caraïbes qui partent étudier aux Etats-Unis. Elle soutient par ailleurs les efforts pour offrir aux filles un meilleur accès à l’éducation dans les pays en voie de développement.

Global Ambassador for Education @rihanna working with students in Malawi to further the #CLF mission. pic.twitter.com/bQoqKgqf7C