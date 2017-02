F.R.

Voilà, c’est fini ! Fais pas ci fais pas ça a écrit son épilogue ce mercredi avec l’ultime épisode de la saison 9. La série a pour l’occasion effectué un bond dans le temps pour révéler ce que sont devenus, en 2027, les Bouley et Lepic.

Mais faut pas pleurer !

On se tourne vers son voisin et on lui fait un gros câlin.

Merci à tous de nous avoir suivis si longtemps❤️️#FPCFPC pic.twitter.com/sOFVZBoAv8