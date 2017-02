F.R.

Sentinel Nord. C’est le titre d’un morceau enregistré par MC Solaar au début des années 1990, mais qui était depuis resté dans les cartons. Samedi, Jimmy Jay, le producteur des deux premiers albums du rappeur, Qui sème le vent récolte le tempo et Prose Combat, a mis en ligne sur sa chaîne YouTube cet inédit, à la surprise générale.

Un véritable cadeau pour les fans de l'artiste qui n’a pas sorti d’album studio depuis dix ans. Magnum 567, commercialisé en 2010, était une compilation.

La chanson, et sa qualité, ont été saluées avec joie sur les réseaux sociaux

#MCSolaar ... YOU MADE MY DAY



MERCI SO MUCH !!!!!!!