MUSIQUE Le groupe avait annoncé son retour en octobre dernier avec une tournée, qui va démarrer le 23 février...

Le groupe Matmatah se reformera sur scène le 2 mars à l'Olympia. - Julien Banes

Après neuf ans d’absence, Matmatah est officiellement de retour. Le groupe a dévoilé ce vendredi le clip de Marée haute, morceau issu de son nouvel album, Plates coutures, dont la sortie est prévue le 3 mars.

Pour rappel, Matmatah avait annoncé son retour en octobre dernier avec une tournée, qui doit démarrer le 23 février à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).

Un clip tourné sur l’île d’Ouessant

Tournée sur l’île d’Ouessant (Finistère), dont sont originaires les musiciens, le clip s’inspire librement des films Seuls au Monde et Sa Majesté des Mouches et met en scène un homme politique déchu, qui doit tenter de survivre, précise le Huffington Post.

Concernant le ton de l’ensemble de l’album, « on ne veut pas dire qu’on est en colère, mais un petit peu quand même. (…) On a des choses à dire », a confié l’un des membres du groupe à TV5 Monde.

Et d’ajouter : « On a envie de les dire de manière énergique, pas forcément aseptisée et donc on s’est naturellement dirigé vers un album rock. »

