Culture

INTERVIEW L'humoriste organise ce lundi aux Folies Bergères, à Paris, une nouvelle édition de son événement qui vise à contrer la morosité par l'humour et la dérision...

Raphaël Mezrahi, lors de la Nuit de la déprime, le 10 février 2014. - SADAKA EDMOND/SIPA

Propos recueillis par Fabien Randanne

« C’est un pied de nez à la morosité ambiante. Et puis, quand on est triste, on n’écoute pas des chansons gaies », résume Raphaël Mezrahi. L’humoriste organise la 5e Nuit de la déprime, aux Folies Bergères (Paris 9e). « Techniquement, c’est la quatrième en cinq ans, mais il n’y en a pas eu l’an passé parce que la déprime, je l’ai vécue », glisse celui qui rassemble une nouvelle fois un plateau varié (Arnaud Tsamère, Hervé Vilard, Julie Zenatti, Nathalie Dessaix, Pascal Obispo, Sébastien Chabal…) pour une soirée mêlant sketches, musique et surprise en tous genres. Une chose est sûre : ça ne va pas être triste, comme l’a expliqué Raphaël Mezrahi à 20 Minutes…

Voici les artistes présents ! D'autres doivent me confirmer! À ce jour 7000€ pour les animaux ! pic.twitter.com/kljldQKRjk — Raphael Mezrahi (@RafMezrahi) January 20, 2017

Qu’est-ce qui attend les spectateurs de cette nouvelle Nuit de la déprime ?

Dans le hall, il y aura entre autres un accueil avec des mômes qui distribueront des Kleenex, des Kit-Kat et des madeleines – parce que « pleurer comme une madeleine » -, l’une des meilleures masseuses du monde proposera ses services et on pourra croiser Sébastien Chabal en train de tricoter ou un artiste dans un lit king size, trop déprimé pour faire quoi que ce soit…

Et sur scène, il y aura des artistes d’horizons variés, qui parlent chacun à des publics différents, de Nicoletta à Oldelaf, de Grégoire à Arielle Dombasle…

C’est haut de gamme et parfois piquant, comme avec GiedRé. Je cultive les pleins et les déliés dans l’élégance, je n’aime pas la vulgarité.

Laurent Baffie est prévenu ?

Avec Laurent Baffie, on offrira un aller simple pour Lourdes à une vingtaine de spectateurs qui présenteront une ordonnance médicale. En fonction des pathologies, on leur donnera ou pas un billet. Et pour ceux qui ont les maladies les plus chiantes, il y aura un arrêt à Dax, pour les eaux thermales. C’est vrai, hein ! On a un partenariat avec la SNCF.

Laurent Gerra est le parrain de cette édition. Il s’y connaît en déprime ?

On est pareils tous les deux. Un copier-coller. Les seules différences, c’est que je n’imite personne, que je ne sais pas chanter et qu’il n’est pas végétarien. On s’aime beaucoup, lui proposer d’être parrain de la soirée était une évidence. En plus, pour imiter Serge Reggiani, il est le meilleur : il interprètera Mon petit garçon.

Les bénéfices de la soirée seront reversés à des associations, c’est ça ?

Les sponsors servent à payer la salle, l’affichage, les techniciens… L’intégralité de la billetterie sera reversée à des associations de défense des animaux, dont Li-Za, celle de Dany Saval, épouse de Michel Drucker.

Nuit de la deprime le 20/02 aux folies bergère ! À ce jour,plus de 17000€ pour les animaux! Encore quelques places et c'est complet! Merci! — Raphael Mezrahi (@RafMezrahi) February 7, 2017

La maltraitance envers les animaux vous révolte viscéralement ?

Ma seule et unique religion, c’est le respect de la vie. Je ne suis pas gaga devant les animaux, je suis respectueux. Manger de la viande et en jeter comme si c’était rien, je trouve ça hallucinant. La fourrure, il y en a ras-le-bol ! Ceux qui viendront avec un manteau de fourrure, seront refoulés à l’entrée. Si on me reproche d’aider les animaux, je me dis qu’en pourcentage, je ne représente pas grand-chose par rapport à ceux qui les emmerdent.

#VuDansLeMétro impossible de rentrer dans "La Nuit de la Déprime" de @RafMezrahi avec de la vraie fourrure ❤️(c'est le 20 février) pic.twitter.com/yvxXEBIRHq — Panayotis Pascot (@PanayotisPascot) January 25, 2017

Faut-il conseiller cette soirée à ceux qui sont dans une mauvaise passe, comme François F. et sa femme Pénélope ?

Nicolas Sarkozy a failli venir cette année, mais il ne sera pas là ce soir-là. Ceux qui viennent d’habitude seront à Meaux [en Seine-et-Marne où François Fillon effectuera une visite]. Anne Hidalgo, je ne sais pas si elle viendra. Cela m’étonnerait beaucoup que les politiques se déplacent à deux mois des élections. Je file les invitations, ils font ce qu’ils veulent ensuite.

Vous leur envoyez des invitations ?

Oui, Jean-François Copé avait ouvert la soirée il y a deux ans. Je lui disais : « Tu es tellement à la rue, c’est normal que tu sois à la Nuit de la déprime ». Les gens étaient scotchés, ils ne savaient pas qu’il est marrant.

Vous trouvez que les Français sont déprimés ?

Les pauvres ! C’est une période pas évidente. Les Français sont lucides, plus marrants que prévu, et tout sauf cons. Ils ont un vrai bon sens. Quand je suis en tournée ou quand je suis au supermarché – où on a plus de chances de me croiser qu’aux soirées mondaines – je vois les gens. Ils subissent. Je n’ai rien contre personne, j’ai des amis à gauche comme à droite, mais regardez François Fillon et son affaire. Il en fait un cas personnel. On s’en fout, il est question de l’avenir de la France. Je comprends que les Français soient déçus par lui, ou par Hollande.

Vous redoutez la prochaine présidentielle ?

Ce qui me fait peur… C’est comme la présidentielle américaine. Le problème, ce n’est pas que Trump a été élu, c’est qu’en face, il y avait une candidate impopulaire. Ça manque de jugeotte. En France, c’est pareil, on est loin des Pompidou ou De Gaulle…

Beaucoup de candidats se revendiquent pourtant de De Gaulle.

Oui. Mon chouchou, c’est François Baroin, parce que c’est mon maire [Raphaël Mezrahi vit entre Troyes et Paris] et mon pote de vingt ans. La seule chose qui m’embête c’est qu’il soit chasseur. Il y a quelque temps je l’ai croisé avec Anne Hidalgo au Parc des princes. Je leur ai dit : « Ah, mes amis ! ». François Baroin m’a répondu : « On n’est pas tes amis, on est tes impôts locaux ! »

Vous l’encourageriez à se présenter à la place de François Fillon ?

C’est une blague avec lui dans le privé de lui dire d’y aller. Je l’appelle « le boss ». Evidemment que c’est lui le patron. Même si Fillon est élu président, François Baroin sera Premier ministre, donc ce sera quand même lui le patron.

Vous connaissez plein de politiques en fait !

Tout et tout le monde m’intéresse. J’ai zéro tabou, sauf avec les bornés fachos.

A quand une Nuit de la déprimé à la télé ?

Aucune chaîne n’en veut ! C’est délirant parce que ce n’est même pas une question d’argent. Je paye de ma poche la captation, c’est entre 50.000 et 60.000 euros, mais elle n’est ni diffusée ni mise en ligne. Je ne comprends pas ce blocage, d’autant que je ne suis pas en froid avec les télés. Cela doit venir du titre, qui leur faire peut-être peur. Aucun programmateur n’est venu assister à la soirée. Le groupe Canal par exemple ne sera pas là cette année, ils m’ont dit qu’ils avaient le dîner des César ce lundi. C’est dire si, pour eux, ça sera vraiment la nuit de la déprime.

Mots-clés :