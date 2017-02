Culture

PIKA PIKA Au-delà de ces nouveaux arrivants, les Pokémon devraient également changer de comportement…

80 nouveaux Pokemon s’apprêtent à entrer en piste - DENIS CLOSON/ISOPIX/SIPA

C.W.

Les joueurs ne finiront donc jamais de les attraper. Comme l’a annoncé le site officiel dePokémon GO, un peu plus de 80 nouveaux Pokémon vont entrer en piste aux côtés de leurs petits camarades. L’événement devrait avoir lieu « un peu plus tard dans la semaine ».

Une tripotée de nouveautés

Si les fans se réjouiront probablement de cette nouvelle, d’autres changements les attendent. Niantic promet également de nouvelles évolutions, des interactions inédites entre les joueurs, d’autres éléments pour personnaliser leur avatar, mais aussi deux nouvelles baies, Nanab et Nanana. Enfin, le comportement des Pokémon devrait également connaître quelques changements. « Lorsque vous rencontrerez des Pokémon dans la nature, ne soyez pas surpris de les voir réagir d’une nouvelle manière lorsque vous tenterez de les attraper ! », explique le site officiel. Plus que quelques heures à patienter pour lever le voile…

