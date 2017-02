Culture

Après deux mois de trêve hivernale, « The Walking Dead » est revenu sur les écrans des téléspectateurs américains. Un « Winter Première » hyper attendu puisque les huit premiers épisodes de la saison 7 avaient été critiqués pour leur manque de rythme. Et si les premiers échos venus d'Internet sont bons, les internautes de 20 Minutes se livrent au jeu des pronostics scénaristiques. Comment sauver la série et le spectateur de l’ennui ? Que faire de Negan et de la crise d’ado de Carl ? Voici cinq scénarios plus ou moins loufoques pour la suite de cette saison. Garantis sans spoilers mais avec une dose raisonnable de délire.

1. La mort de Negan

Marine : « Maggie va tuer Negan de ses propres mains ! Avec l’aide des groupes. Je pense aussi que Sasha va mourir. »

2. Un chien guide d’aveugle pour Carl

Vincent : « Carl se fait crever l’autre œil et ils partent à la recherche d’un chien guide d’aveugle pour lui. »

3. Une histoire d’amour improbable

Che Bo : « Voir Carl se taper Michonne et déclarer la guerre à Rick son père, parce qu’il ne se passe tellement rien… »

Vraiment ?

4. En fait, personne ne va mourir

Joanna : « Personne pour une fois ! Ce serait bien de les voir réussir enfin quelque chose et on a eu assez de morts pour la saison ! »

5. Il va exactement se passer ce que vous pensez qu’il va se passer

Julie : « Le groupe de Rick se rallie au groupe d’Ezechiel et des nanas dans les bois car l’union fait la force ! Ils vont tuer tout le monde, mais Negan se sera déjà enfui ! Ils ne l’auront pas comme ça ! Je pense que Sasha va mourir à mon grand désespoir et Michonne ne devrait pas faire long feu non plus. En tout cas pas touche à Daryl, SVP, merci. »

C’est noté.

