MUSIQUE L’interprète de « Diamonds » est rentrée bredouille de la 59e cérémonie des Grammy Awards, mais elle n’a pas manqué d’attirer l’attention sur elle…

Rihanna arrives at the 59th annual Grammy Awards at the Staples Center on Sunday, Feb. 12, 2017, in Los Angeles. - JORDAN STRAUSS/AP/SIPA

Manon Aublanc

Nominée dans neuf catégories, Rihanna n’a pourtant rien remporté ce dimanche lors de la cérémonie des Grammy Awards. Ce n’est pas pour autant que la star n’a pas fait le show durant ce spectacle.

« Shine bright like a diamond »

Installée au premier rang (donc tout près des caméras), Rihanna n’a pas manqué de se faire remarquer avec une petite flasque en diamants. La chanteuse a bu quelques gorgées durant le show. Un détail que beaucoup ont souligné sur les réseaux sociaux.

Rihanna and her flask pic.twitter.com/z1j8Ozexom — Best Vines (@TheFunnyVine) February 13, 2017

« Rihanna et sa flasque »

highlight of my evening apart from bey's performance, was rihanna and her flask pic.twitter.com/GApsVCgpVW — reign (@yoncesivy) February 13, 2017

« À part la performance de Beyoncé, mon moment préféré de la soirée était Rihanna et sa flasque »

Se refaire une petite beauté

Visiblement pas déçue, à l’annonce du résultat du « meilleur album urbain contemporain », remporté par Beyoncé, l’interprète de Rudeboy a tout simplement… remis du rouge à lèvres.

Rihanna didn't even slightly care about the award 😂 #GRAMMYs pic.twitter.com/LfmL9yQu9X — Music News & Facts (@Musicnews_feed) February 13, 2017

Pas rancunière pour autant

Certaines auraient pu ignorer ou contester l’attribution, mais Rihanna ne fait visiblement pas partie de ceux-là. La chanteuse a été repérée en envoyant des baisers à sa concurrente Beyoncé.

IM HERE FOR RIHANNA AND BEYONCÉ BLOWING KISSES AT EACH OTHER ❤❤ #Grammys pic.twitter.com/a8ldnqrYxm — Common White Girl (@girlhoodposts) February 13, 2017

Faire profiter les copains

Rihanna s’est même permis d’appeler un ami en FaceTime durant la prestation de Bruno Mars en hommage à Prince. L’artiste, pas égoïste, a fait profiter son ami du show.

Rihanna is on FaceTime at he Grammys, I love this woman so much pic.twitter.com/74G8RWW5KO — Zooted Spitwell (@Zoo757) February 13, 2017

