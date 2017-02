Culture

Daft Punk aux Grammy Awards, le 12 février 2017. - KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

M.C.

On avait vu Daft Punk pour la dernière fois aux Grammy Awards, édition 2014. Trois ans plus tard, le groupe électronique français, qui ne s’était pas produit en public depuis, a fait son grand retour casqué et en grande forme dimanche soir au cours de la même cérémonie.

Comme à leur habitude, Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter étaient coiffés de leurs emblématiques casques pour leur performance aux côtés du chanteur canadien The Weeknd. dont le troisième album sorti fin 2016 Starboy contient deux morceaux concoctés avec Daft Punk. Les deux Français avaient aussi sorti lasers et capes à la Dark Vador pour une petite ambiance Empire.

Cinq récompenses aux Grammy 2014

Le groupe, qui s’est hissé de la scène house music où il a vu le jour en France dans les années 1990 jusqu’à une renommée internationale, ne s’est produit que sporadiquement depuis la fin de sa dernière tournée en 2007.

#PHOTOS: The Weeknd performant avec les Daft Punk aux #GRAMMYs ce soir #4 pic.twitter.com/1W02dKKU24 — The Weeknd France (@thewkndFR) February 13, 2017

Lors de sa performance de 2014 aux Grammy, Daft Punk avait reçu cinq récompenses, dont les catégories reines de meilleur enregistrement et meilleur album de l’année pour Random Access Memories, leur quatrième opus.

