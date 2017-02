Culture

Adele aux Grammy Awards, le 12 février 2017. - KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Le moment humain de la soirée. En pleine reprise de la chanson Fast Love de George Michael, dimanche soir aux Grammy Awards, Adele, mécontente de son interprétation, s’est interrompue pour demander si elle pouvait recommencer son hommage au chanteur, décédé le 25 décembre dernier.

« Je sais que c’est en direct, je suis désolée… », a lancé l’artiste britannique, alors que des images de George Michael étaient projetées derrière elle. Puis, après une brève coupure du son de la retransmission : « Je suis désolée de jurer, et je suis désolée de recommencer, est-ce qu’on peut recommencer ? Je peux pas foirer ça pour lui, je suis désolée, je peux pas ».

Adele et les Grammy, une histoire maudite ?

La chanteuse, visiblement émue, s’est excusée encore une demi-douzaine de fois, la main sur le cœur. Puis a chanté Fast Love depuis le début, sans un accroc. A la fin de la performance, alors qu’elle se retournait face au public, les larmes aux yeux et l’air d’être au comble du désespoir, la salle l’a longuement applaudie.

Adele et les Grammy, une histoire maudite ? L’an dernier lors de la cérémonie, un micro tombé sur le piano qui l’accompagnait lui avait fait dérailler la voix et l’organisation avait présenté ses excuses pour l’incident.

Sur Twitter, personne ne lui a tenu rigueur de ce nouveau happening :

we're gonna get an entire adele album out of the pain of her grammy fuckup and for that we should be grateful — Matt Bellassai (@MattBellassai) February 13, 2017

.@Adele, you get every do over you ever need. Ever. #GRAMMYs — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) February 13, 2017

Adele just gained a whole new legion of fans for how real she is.. Bravo — Jamal Crawford (@JCrossover) February 13, 2017

L’organisation des Grammys a quant à elle tweeté : « Adele, tu peux recommencer autant de fois que tu veux. Toujours ».

