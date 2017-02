Culture

MUSIQUE Les deux chanteuses sont les grandes favorites de la soirée américaine...

Les chanteuses Beyoncé et Adele (photomontage). - PHOTOS SIPA/AP

P.B.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

C’est le duel ultime des divas de la pop. Dimanche soir, Beyoncé et Adele sont en concurrence pour les trois catégories les plus prestigieuses des Grammy Awards : album, chanson et production de l’année. Au total, Queen B a l’avantage avec 10 nominations, contre seulement cinq à la chanteuse britannique. Drake, Rihanna et Kanye West sont, eux, nommés huit fois.

L’intérêt des Grammy n’est pas que du côté du palmarès. On attend surtout le retour sur scène de Daft Punk, aux côtés de The Weeknd, trois ans après Get Lucky. Katy Perry fait également son come-back live, et Beyoncé devrait comme d’habitude créer le buzz. A moins qu’elle ne se fasse voler la vedette par le duo entre Lady Gaga et… Metallica. Bref, la soirée, présentée par James « Carpool Karaoke » Corden, promet. On se retrouve pour suivre l’arrivée des stars sur le tapis rouge à partir de 1h30, avant de passer aux choses sérieuses à 2h00.

