MUSIQUE La chanteuse Imany et le co-réalisateurs du clip de Jain ont pris la parole durant la cérémonie vendredi soir...

La chanteuse Imany, lors de la cérémonie des 32eme Victoires de la Musique, en direct du Zénith et diffusée sur France 2. - SIPA

B.D. avec AFP

Quand les Victoires se font l’écho de l’actualité. Lors de la cérémonie des 32e Victoires de la musique, vendredi soir à Paris, la chanteuse Imany et l’un des co-réalisateurs du clip de Jain, Olivier Bassuet, ont pris la parole en soutien à Théo, brutalement interpellé à Aulnay-sous-Bois la semaine dernière.

« On se doit de demander des comptes à nos élites, des comptes à la police, de demander la justice pour Théo, pour Adama [Traoré, mort lors de son interpellation en juillet dernier à Beaumont-sur-Oise], la justice pour tous ceux dont on ne parlera pas, pour vous et pour moi », a lancé la chanteuse Imany au milieu de son titre Don’t be shy, chanté en direct.

"On se doit de demander la justice"

Message fort d'@Imanyofficiel sur la scène des #Victoires2017 pic.twitter.com/5yJaHoWGXj — France 2 (@France2tv) February 10, 2017

Plus tôt, un des co-réalisateurs du clip de Jain, Olivier Bassuet, a réclamé justice dans cette affaire. « On n’est pas des bamboulas, on est tous des Théo, on croit en la justice », a-t-il lancé au public du Zénith après avoir rappelé que Miriam Makeba, qui a donné son nom au titre de Jain, a lutté contre l’Apartheid en Afrique du Sud. « Ce clip c’est ce que ça représente. On a créé des ponts entre les peuples, c’est le monde qu’on a envie de créer, c’est le monde qu’on va continuer à créer », a-t-il martelé.

