REPORTAGE Depuis 1999, le Chantier des Francos, émanation des Francofolies de La Rochelle, organise des sessions de perfectionnement scénique pour des musiciens français émergents…

Palatien sur la scène du Chantier des Francos le 26 janvier 2017 - B.Chapon/20Minutes Lancer le diaporama

Les Victoires de la Musique 2017 célébreront, vendredi 10 février, des artistes accomplis, ou du moins ayant accompli un bout de carrière satisfaisant. Parmi les nommés, bien installé sur la scène musicale française, le groupe Radio Elvis a déjà accompli un bon bout de chemin. Et il est fort à parier qu’aucun des musiciens du groupe n’a oublié leur passage à La Rochelle. Pour le festival ? Oui, mais avant cela pour le Chantier des Francos.

Chantier des Francos à La Rochelle - B.Chapon/20Minutes

Chaque année depuis 18 ans, le Chantier des Francos accueille 16 artistes ou groupes émergents de la scène française. Pendant deux sessions d’une semaine réparties entre janvier et juin, ils suivent des cours de perfectionnement scénique, des séances de développement personnel, des mises à niveau de la pratique des réseaux sociaux… « On veut les aider à entrer pleinement dans la carrière d’artistes, explique Hélène Texier, responsable de séances de « stratégie et structuration professionnelle ». On les confronte à d’autres parcours et on adapte notre aide en fonction de où ils en sont. »

Des « élèves » hétérogènes

Après deux jours passés sur place en compagnie de trois groupes du Chantier 2017, on remarque l’hétérogénéité des chemins. Thérapie Taxi est un jeune quatuor électro rock très enthousiaste, qui a, comme on dit, une belle marge de progression, mais peut déjà compter sur plusieurs partenaires, dont une maison de disques. A l’opposé, Palatine est un groupe rock de trentenaires expérimentés, à l’univers musical affirmé, mais peu ou pas entouré, sans label ni manager. Enfin, Inuit s’est formé assez récemment mais sa formule électro avec cinq musiciens et une chanteuse charismatique a déjà séduit de nombreux professionnels qui lui prédisent un succès commercial pour l’année à venir.

Le groupe Inuït en cours de perfectionnement scénique (Chantier des Francos, 26 janvier 2017) - B.Chapon/20Minutes

Même en s’adaptant à chacun des artistes, les intervenants notent tous qu’il y a « des bases, des recettes ». Notamment Christophe Gendreau, en charge du perfectionnement scénique : « Moi, je leur donne un autre point de vue, pas un conseil mais une direction à suivre pendant une semaine. » A la fin du stage, les groupes donnent un concert dans la salle du Chantier. « Après ça, ils feront ce qu’ils veulent de ce que je leur ai demandé de faire. Mais tant qu’ils sont là, ils me suivent. » Christophe Gendreau a ainsi complètement revu le positionnement scénique de Thérapie Taxi. « Le groupe n’y avait jamais vraiment réfléchi. »

La musique n’est pas au programme

Au Chantier, les artistes suivent aussi bien des cours de chant, car « pour certains, ce n’est pas du tout superflu » explique Wilfried Hildebrandt, que des conseils sur la gestion de leurs réseaux sociaux, et même des séances de développement personnel. Sébastien Hoog, musicien de tournée, est aussi venu partager son expérience. « Je leur conseille de ne pas lâcher », dit-il. Mais comme tous les intervenants, le guitariste ne donne aucun conseil artistique proprement dit.

Planning du Chantier des Francos - B.Chapon/20Minutes

Au Chantier, on ne parle jamais des chansons, des textes, très peu de musique en somme. Les artistes viennent avec leurs morceaux auxquels personne ne touche. « On n’est pas là pour ça, explique Christophe Gendreau. On part du principe, parce qu’ils ont été sélectionnés, qu’artistiquement ils sont mûrs. Ensuite, on les aide à construire leur carrière à partir d’éléments objectifs : bien s’entourer, travailler les concerts, être carrés d’un point de vue juridique et financier… »

Les bonnes questions n’ont pas de réponses faciles

L’ambiance est détendue. « Cette semaine, on a un groupe de bons camarades, mais ce n’est pas toujours comme ça », rigole Wilfried Hildebrandt. La fatigue commence toutefois à se faire sentir le vendredi matin, à quelques heures du concert de clôture de la semaine. Vincent, chanteur de Palatine, reconnaît que ce fut une semaine intense : « Il y a le travail de la scène qui prend pas mal d’énergie mais surtout, les intervenants nous font nous poser beaucoup de questions sur ce que l’on veut vraiment faire avec le groupe, où on veut aller, ce qu’on veut dire. »

Le groupe Thérapie Taxi fait une pause (Chantier des Francos, 26 janvier 2017) - B.Chapon/20Minutes

Est-ce qu’on prend un manager ? Est-ce qu’on change de tourneur pour faire plus de concerts ? Oui, mais alors la vie de famille ? Est-on assez payé pour continuer comme ça ? Combien de temps ? Les questions se bousculent dans la tête des artistes du Chantier. Sébastien Hoog leur a ainsi conseillé de se méfier « du confort des répétitions. On se retrouve, on est content, on fait de la musique… Mais à un moment, il faut se coltiner le boulot, la Sacem, les problèmes administratifs, travailler le réseau… »

Au printemps, chaque groupe ou artiste reviendra pour une seconde semaine au Chantier puis, à la mi-juillet pour jouer aux Francofolies. D’ici là, les conseils devraient avoir porté leurs fruits. Et on pourra enfin parler musique avec eux.

