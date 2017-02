Culture

TÉLÉVISION Quelques uns des candidats les plus marquants étaient réunis sur le plateau de ce show spécial diffusé samedi, sur TF1, en direct de Clermont-Ferrand...

Baptiste Giabiconi et Maxime Deremez ont dansé ensemble sur «Bad», lors de «Danse avec les stars - Le grand show», le 4 février 2017. - Capture d'écran TF1

F.R.

Samedi, Danse avec les stars faisait son « grand show » sur TF1, en direct du Zénith de Clermont-Ferrand, à un pas de bourrée de la chaîne des puys. La prestation la plus volcanique aura été celle de Baptiste Giabiconi et Maxime Deremez qui, pantalon en cuir et torses nus, y sont allés de leur chorégraphie sur Bad, lors du medley Michael Jackson.

Sur Twitter, du côté des réactions des internautes, c’était surtout le grand (coup de) chaud.

avouez les filles vous avez aimé les torses nus @b_giabiconi et @maximedereymez pour une fois que c'est pour nous ;-) #DALSlegrandshow #DALS — Sophie Bontemps♥☼ (@ILove3M) February 4, 2017

L'ORGASME en voyant ce corps à corps entre Baptiste et Maxime 😭 #DALSlegrandshow #DALS — Gina Linetti (@KEY9481) February 4, 2017

Pourquoi Baptiste et Maxime qui donnent ensemble ça devient tout de suite chaud bouillant #DALS — Men's People (@menspeoples) February 4, 2017

Troisième meilleure audience de la soirée « seulement »

C’est n’est techniquement pas la première fois que deux hommes dansent ensemble dans le cadre de l’émission de TF1.

Il y a deux ans, Brian Joubert et Corneille avait partagé la piste sur un american smooth, mais sans qu’il y ait aucun contact physique entre eux. La chorégraphie de Baptiste Giabiconi et Maxime Deremez était bien plus audacieuse et évocatrice.

Côté audiences, Danse avec les stars a été suivi par 3 millions de téléspectateurs (15.4 % de part d’audience) et a été devancé par un autre « grand show », celui de l’humour, qui a amusé 3.8 millions de personnes sur France 2 (18.9 % de pda). Mais c’est France 3, avec la fiction Meurtres à Dunkerque qui s’est imposé puisqu’il a tenu en haleine 4.8 millions de téléspectateurs (21.8 % de pda).

Mots-clés :