La nouvelle série Netflix débarquera sur la plateforme le 3 février prochain…

Drew Barrymore dans «Santa Clarita Diet» - © Netflix

C.W.

De l’hémoglobine, de l’humour et Drew Barrymore. Une bande-annonce vient de dévoiler le nouveau bébé Netflix : Santa Clarita Diet. Disponible le 3 février prochain sur la plateforme, la série tournera autour d’un couple d’agents immobiliers, dont la femme a un soudain penchant… pour la chair humaine.

Découvrez la bande-annonce de « Santa Clarita Diet » :

Drew Barrymore en mort vivante

Drew Barrymore dans une série ? Oui, et d’après la bande-annonce, la nouvelle création Netflix s’annonce plutôt prometteuse. Santa Clarita Diet met en scène Sheila (Drew Barrymore, donc) et Joel (Timothy Olyphant), un couple d’agents immobilier on ne peut plus banal de la banlieue de Los Angeles, à un détail près. Un matin, Sheila se révèle métamorphosée, moitié vivante, moitié morte, et avec un sérieux penchant pour la viande humaine… Dès lors, le couple décide de chasser ensemble. Normal. Une série complètement barrée, mêlant humour et fantastique, à découvrir à partir du 3 février sur Netflix.

