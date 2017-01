Culture

TELEVISION Patrick Menais et son équipe proposeront désormais le pot-pourri du meilleur et du pire du petit écran sur le service public...

Image extraite du générique de «Vu». - Capture d'écran France 2

Fabien Randanne Twitter

Samuel Etienne : « Un conseil, installez-vous bien confortablement dans votre canapé, il va y avoir du spectacle ce soir… » Thierry Beccaro : « Je suis toujours là avec le plus grand des plaisirs. C’est sincère, y’a toujours du monde, après tant d’années… » En découvrant ces extraits de Question pour un champion et Motus qui ouvrent le tout premier Vu diffusé ce lundi après-midi sur France 2*, on ne peut s’empêcher de penser que Patrick Menais les a sélectionnés car il pourrait les reprendre à son compte pour saluer ses retrouvailles avec les téléspectateurs. Le créateur du Zapping, viré l’été dernier de Canal +, effectue enfin son retour sur le service public avec un nouveau pot-pourri du pire, et parfois du meilleur, du petit écran.

Davantage de sobriété

Alors, « Non, non, rien n’a changé », comme le chantaient les New Poppys samedi sur TF1 ? Presque. Vu ressemble beaucoup au Zapping mais adopte une forme plus sobre. Fini le « scritch » et l’écran de neige qui assuraient la transition entre deux séquences du programme sur Canal +. Sur France 2, un bref écran noir et silencieux s’intercale entre deux extraits. Les logos des chaînes ont également disparu, les images sont désormais légendées simplement.

Pour le reste, on retrouve les images marquantes du week-end écoulé (la prise de bec entre Arnaud Montebourg et Laurence Ferrari lors du deuxième débat de la primaire de la gauche, le « pas de zigzags, pas de camomille » de François Fillon ou le départ de Christian, grand gagnant des 12 Coups de midi…), mais également des séquences moins « tape-à-l’œil », comme cette interview au cours de laquelle Edouard Baer déclare qu’« être joyeux, c’est un choix, ça peut être un combat ». Une citation qui pourrait être le credo de Vu.

* Vu, du lundi au vendredi, à 17h25 sur France 2

