Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous lui devez sans doute certains de vos pires cauchemars. William Peter Blatty, l’auteur du roman L’Exorciste et du scénario du film du même nom, est décédé jeudi à l’âge de 89 ans. C’est William Friedkin, le réalisateur du film d’horreur culte, qui l’annonce ce vendredi sur Twitter. « Mon cher ami […] s’en est allé hier [jeudi] », a écrit le cinéaste américain.

William Peter Blatty, dear friend and brother who created The Exorcist passed away yesterday