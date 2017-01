Culture

JEUX VIDEO « 20Minutes » était parmi les premiers à mettre la main sur la console et ses drôles de manettes. Premières impressions...

Une partie de Mario Kart en réseau local sur la Nintendo Switch - J.F. MORISSE

C’est dans les salons du Grand Palais (Paris 8e) que Nintendo organisé la première démo française de sa nouvelle console, la Nintendo Switch. Celle-ci ne sera disponible en boutique que le 3 mars prochain (pour un prix compris entre 299 et 349 euros suivant les revendeurs, d’après nos informations).

L’occasion d’essayer en avant-première quelques-uns des jeux qui accompagneront la console cette année. Une petite quinzaine de jeux différents parmi lesquels quelques titres particulièrement attendus comme Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Arms le jeu de combat ou bien encore 1-2-Switch et ses mini-jeux de duels.

Premier constat et premier contact, les drôles de manettes baptisées Joy-Con bénéficient d’une parfaite ergonomie.

La #nintendoswitch est plus mignonne en vrai qu'en vidéo/photo! ^^ pic.twitter.com/6wShTmpSis — Florent Gorges (@FlorentGorgesFR) January 13, 2017

Rappelons à ceux qui l’ignoreraient encore que celles-ci, fixées à la console, peuvent se détacher afin de permettre au joueur de les tenir dans la main. Ces modules reconnaissent les mouvements et vibrent avec une très grande précision. Les mini-jeux 1-2-Switch suffisent à en faire la démonstration.

Parmi les six épreuves présentées (d’autres figureront dans le jeu final qui sortira en même temps que la console), on a testé celle qui consiste à tenter de deviner le nombre de billes présent dans une boîte. On prend un Joy Con détachable en main et on secoue cette boîte virtuelle afin de tenter de deviner quel nombre de billes virtuelles elle contient, en tenant compte des très légères variations de vibration.

1-2 Switch est une compilation de mini jeux autour de la thématique du duel. Duel de cowboys mais aussi de danse, de traite de vaches ou bien encore d'ouverture de coffre fort. - Nintendo

C’est le même principe que d’essayer de retrouver la combinaison d’un coffre-fort et c’est très amusant, d’autant plus que le jeu vous oppose à un autre joueur. Un bref challenge qui illustre la volonté de Nintendo de placer, une fois encore, sa console sous le signe de la convivialité.

Mario multi device

Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 ou Arms aussi se destinent à des parties à plusieurs, tout comme Super Bomberman R, Ultra Street Fighter II ou encore Just Dance 2017, clairement orientés multijoueurs. La Nintendo Switch ne fait pas dans l’esbroufe technique entre 4K et réalité virtuelle. La maison mère de Mario parle avant tout fun et convivialité, en pariant sur des valeurs sûres.

Prenez ce Mario Kart 8 Deluxe testé en bonne compagnie. Rien de très nouveau, mais on se délecte de passer à l’action indifféremment sur un téléviseur, Joy Con en main, ou sur l’écran portable de la Switch. Idem pour Splatoon 2, jeu de tir où la peinture remplace les balles et qui reprend avec un talent certain la recette du premier opus sans pour autant la sublimer graphiquement. Nintendo capitalise une fois encore sur ses franchises phares, ce que les gamers présents ce vendredi matin ont pu apprécier. A ce titre, impossible de ne pas tomber sous le charme du futur Zelda Breath of the Wild qui accompagnera la console à sa sortie.

Legend of Zelda : Breath of the Wild un trailer épique et une date de sortie : le 3 mars 2017 sur #NintendoSwitch pic.twitter.com/VCrMGnVQKB — IGN France (@IGNFRA) January 13, 2017

Manette en main nous avons pu arpenter les vastes étendues d’Hyrule : vastes et superbes paysages bucoliques, gameplay parfaitement rodé, l’aventure de Link (le héros emblématique de cette grande série de jeux d’aventure) s’annonce d’ores et déjà palpitante.

Le nouveau Zelda sera disponible le 3 mars en même temps que la console. - Nintendo

Le jeu idéal, sans doute, pour que Nintendo parte, dès le 3 mars, à la conquête du grand public. Il ne reste qu’à espérer que les éditeurs tiers, souvent frileux à l’égard des consoles de Nintendo, proposent eux aussi des titres originaux et non pas de simples adaptations de jeux PlayStation 4 ou Xbox One, comme Ubisoft qui outre Just Dance 2017, annonçait ce matin la sortie prochaine sur Switch de son jeu de glisse Steep et d’une nouvelle version de Rayman Legends…

Je n'arrive toujours pas à me remettre de la présentation du prochain Zelda ! #Nintendo #NintendoSwitch / @NintendoFrance pic.twitter.com/5MgfXGJad2 — Nawak Illustrations (@NawakNawak) January 13, 2017

Des manettes originales bénéficiant d’une parfaite ergonomie, des jeux amusants placés sous le signe de la convivialité, des héros cultes pour des millions de fans à travers le monde… La Switch dispose de sérieux atouts pour séduire tous les joueurs, même si son prix (supérieur aux offres actuelles de la PlayStation 4 ou de la Xbox One) en fera réfléchir plus d’un. Même sans avoir pu tester un Super Mario Odyssey (prévu pour la fin de l’année) ou d’autres titres plus originaux, la première prise en main donne en tout cas des raisons de croire à l’avenir de cette nouvelle console.

