Culture

LITTERATURE L'auteur de la saga fantasy a laissé entendre sur son blog que le nouveau roman tant attendu devrait arriver en librairie courant 2017...

Emilia Clarke et Michiel Huisman dans «Game of Thrones». - HBO

F.R.

Enfin ! Les fans de Game of Thrones attendent impatiemment Winds of Winter, le sixième tome de la saga littéraire qui inspire la série. « Je pense qu’il sera publié cette année », a annoncé George R. R. Martin sur son blog. « Ceci dit, je pensais déjà la même chose l’année dernière », a tempéré l’écrivain. Contrairement aux précédentes, l’intrigue de la saison 6, diffusée l’an passé sur HBO, était en avance sur les livres.

« Le plus déçu, c’est moi »

« Les échéances me stressent », avait prétexté George R. R. Martin en janvier 2016 pour expliquer le report de l’arrivée en librairie du tome 6. Et de déplorer : « The Winds of Winter n’est pas fini. (…) Vous êtes déçus, et vous n’êtes pas les seuls. Mes relecteurs et éditeurs sont déçus, HBO est déçu, mes agents et les éditeurs étrangers et les traducteurs sont déçus (…) Mais celui qui est le plus déçu, c’est moi. »

Mots-clés :