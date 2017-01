Culture

TELEVISION Bruno Guillon et Thomas Thouroude, qui coanimeront la 32e cérémonie le 10 février, ont répondu aux questions de « 20 Minutes » lors de la conférence de presse ce mardi…

Thomas Thouroude animera, avec Bruno Guillon, les 32es Victoires de la musique. - GUYON Nathalie - FTV

Bruno Guillon s’amuse en disant qu’il va « partir dans une retraite au Tibet » et Thomas Thouroude annonce qu’il va falloir « bien dormir, bien s’alimenter et beaucoup travailler ». Quel que soit son programme de préparation, le duo sera prêt pour mener à bien sa mission de maîtres de cérémonie des 32e Victoires de la musique, le 10 février. Le show sera diffusé sur France 2, en direct du Zénith de Paris.

« Les stars de la soirée, ce ne sera pas nous, mais les artistes, insiste Thomas Thouroude auprès de 20 Minutes. Nous devrons être suffisamment discrets tout en étant de bons passeurs de plats dans ce resto mille étoiles. » L’hôte d’Actuality aura de quoi jouer les serveurs de luxe : tous les nommés, de Jain à Véronique Sanson en passant par Amir et Benjamin Biolay via Imany, La Femme ou Radio Elvis seront au menu.

« On ne fera pas un numéro de claquettes »

Un plateau relevé qu’il faudra mettre en valeur. Bruno Guillon cherchera à « donner de la fluidité » à la cérémonie. Un défi car les Victoires de la musique sont souvent égratignées sur leur manque de rythme. « C’est à la fois une grande joie et un défi d’animer une soirée de trois heures, reprend Thomas Thouroude. C’est compliqué car il faut surtout que le spectateur passe un bon moment du début à la fin. Je n’ai en tout cas aucune crainte sur les performances des artistes. »

Ceux-ci auront carte blanche ou presque pour la mise en scène. « Ils peuvent tout imaginer et tout créer », assurait le clip annonçant à la presse la liste des nommés. Et si, avec de tels animateurs, on peut s’attendre à ce qu’ils laissent s’exprimer leur humour et leur flegme, Thomas Thouroude le promet, il ne sera pas question d’en faire trop. « On ne sera pas là pour exécuter un numéro de claquettes, ni jouer les frères Taloche ou faire rire à tout prix. » Un duo en chanson peut-être ?

