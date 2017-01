Culture

MINI-POLEMIQUE Le comédien a été accusé de manquer d'humilité...

Tom Hiddleston, a reçu le Golden Globe 2017 du meilleur acteur dans une mini-série pour «The Night Manager». - KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

F.R.

Si le discours de Meryl Streep aux Golden Globes, dimanche, a été salué, celui de Tom Hiddleston a été égratigné. Récompensé du trophée du meilleur acteur dans une mini-série pour The Night Manager, il a évoqué les humanitaires qu’il a rencontrés au Soudan du Sud : « que nous puissions offrir un peu de soulagement et divertir ceux qui travaillent pour l’Unicef, Médecins Sans Frontières et le Programme alimentaire mondial, qui réparent le monde là où il est cassé, me rend immensément fier ». Quelques mots qui lui ont valu une nuée de critiques, notamment sur les réseaux sociaux, lui reprochant son manque d’humilité.

« J’étais très nerveux »

Tom Hiddleston a alors réagi sur Facebook en présentant ses excuses : « Je suis tout à fait d’accord sur le fait que mon discours aux Golden Globes hier [dimanche soir] était inélégamment formulé. »

Et d’expliquer : « En fait, j’étais très nerveux, et mes mots ont été maladroits. Sincèrement, mon intention était de saluer le courage des hommes et des femmes qui travaillent sans relâche pour l’Unicef, MSF et le Programme alimentaire mondial, ainsi que les enfants du Soudan du Sud, qui continuent à trouver de l’espoir et de la joie dans des conditions difficiles. Mes nerfs ont eu raison de moi et j’en suis désolé. » Si avec ça il n’est pas pardonné…

Mots-clés :