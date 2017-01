Culture

CINEMA La liste des films et stars présélectionnés pour les Razzies 2017 a fuité...

Brad Pitt et Marion Cotillard attendent avec inquiétude de savoir s'ils seront nommés aux Razzie Awards 2017 (non, en fait, l'image est extraite du film «Alliés»). - Paramount Pictures France

F.R.

S’il y a bien un trophée pour lequel les stars du cinéma ne rêvent pas de concourir, c’est bien les Razzie Awards… Cette cérémonie, crée en 1981, récompense les pires films - généralement américains - de l’année écoulée. La présélection pour l’édition 2017 a fuité et, si les nominations définitives ne seront annoncées qu’après le 16 janvier, date à laquelle le scrutin sera clos, on peut d’ores et déjà dire que l’on retrouvera sans doute Batman V Superman dans la liste finale.

Le blockbuster est nommé dans les principales catégories dont pire film, pire réalisateur (Zack Snyder), pire acteur (Ben Affleck) ou pire acteur dans un second rôle (Jesse Eisenberg).

Un petit cocoricouac est à signaler puisque Marion Cotillard est citée parmi les lauréates possibles au Razzie de la pire actrice pour ses prestations dans Assassin’s Creed et Alliés (ce dernier film est médiocre, mais la Française y est néanmoins excellente). Espérons que les votants ne porteront pas leurs suffrages vers elle et lui « préfèreront », l’un des autres candidates telles que Julia Roberts (Joyeuse fête des mères), Jennifer Anniston (Joyeuse fête des mères, Joyeux Bordel !) ou Megan Fox (Ninja Turtles 2).

Brad Pitt et Robert De Niro parmi les pires acteurs

Du côté des pires acteurs, outre Ben Affleck, figurent dans la liste des grands noms tels que Robert De Niro (Dirty Papy), Brad Pitt (Alliés), Ben Stiller (Zoolander 2) ou Will Smith (Suicide Squad, Beauté cachée).

Dans la liste des quatorze nominables au Razzie du pire film, on retrouve une flopée de blockbusters : Batman V Superman, donc, mais aussi Assassin’s Creed, Gods of Egypt, Independance Day Resurgence, La chute de Londres, Divergente 3 ou Suicide Squad.

