Culture

CINEMA Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, publie ce mercredi chez Grasset « Sélection officielle », son journal courant de mai 2015 à mai 2016…

Xavier Dolan et Thierry Frémaux lors de la montée des marches pour «Juste la fin du monde», le 19 mai 2016 au Festival de Cannes. - Valery HACHE / AFP

Fabien Randanne Twitter

Les petites histoires derrière les grands écrans. C’est ce que révèle Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes dans Sélection officielle qui paraît ce mercredi chez Grasset. Soit un journal de quelque 600 pages qui commence lors de la clôture du festival 2015 et s’achève après celle de l’édition 2016. Réflexions intimes, coups de cœur cinéphiles, rencontres avec les stars, discussions avec les journalistes… les anecdotes abondent. Le livre permet aussi de plonger dans les coulisses du festival 2016. En voici un aperçu…

Cérémonie d’ouverture : « A Laurent Lafitte de jouer. Et… il joue mal »

« Ces dernières années vous avez beaucoup tourné en Europe, alors que vous n’êtes même pas condamné pour viol aux Etats-Unis. » Laurent Lafitte, maître de cérémonie, met les pieds dans le plat en s’adressant à Woody Allen – et indirectement à Roman Polanski – qui vient présenter Café Society en ouverture du Festival 2016. Le début d’une mini-polémique comme Cannes les affectionne. Thierry Frémaux revient sur cet épisode : « La grande salle s’éteint. A Laurent Lafitte de jouer. Et… il joue mal. Non, je suis injuste, il fait un beau numéro de music-hall, il est élégant, le décor est splendide », écrit-il avant d’expliquer que la plaisanterie « ruine le reste du show ». « Du côté du rang I, où l’équipe est assise, les têtes remuent, les gens se regardent. Je le sens quand ça foire. Et là, ça foire. Laurent, dont j’ignore s’il se rend compte de quoi que ce soit, rame dans l’indifférence et ne récupère pas le public qui n’a nulle envie de l’encourager. »

Festival de Cannes: Le baiser, la «blague» à Woody Allen... Les moments forts de la ... https://t.co/5SkLfn7902 pic.twitter.com/ntAvXlLUrb — 20 Minutes (@20Minutes) May 12, 2016

C’est « préoccupé » que le président du festival de Cannes croise, quelques heures plus tard, le réalisateur américain à la fête de bienvenue et qu’il lui présente des excuses. « Ne t’en fais pas, je sais bien que ça n’était pas mal intentionné. Je connais le métier. (…) Tu sais, moi aussi j’aurais tout osé pour un bon mot », le rassure Woody Allen.

Xavier Dolan « abattu, incompris et seul »

Juste la fin du monde de Xavier Dolan, projeté à la presse le 18 mai, est froidement accueilli. « Quelqu’un m’a agrippé le bras : "Mais pourquoi sont-ils comme ça ?" C’était Monica Donati, l’attachée de presse du film, se remémore Thierry Frémaux. Monica craquait, visiblement. (…) Ça m’a un peu déstabilisé, mais je suis resté avec elle pour la consoler et lui dire que ça n’était que la première projection et que demain serait un autre jour. (…) Exprimer tant de douleur pour une œuvre qu’on aime et un cinéaste qu’on doit défendre : c’était à la fois triste mais rassurant de la voir comme ça, Monica. » Une heure plus tard, le président du festival retrouve Xavier Dolan « abattu, incompris et seul ». « Comme pour Monica, le voir ainsi était triste. Mais, aussi, rassurant. Les cinéastes croient à ce qu’ils font. » Le lendemain a vraiment été un autre jour puisque Juste la fin du monde a été bien mieux traité à sa deuxième projection. Le film repartira de la Croisette avec le Grand Prix du jury.

Pour Sean Penn, « la catastrophe s’est produite »

Le passage de Sean Penn à Cannes avec The Last Face aura été jusqu’au bout un chemin de croix. Le film est présenté le 20 mai. Thierry Frémaux raconte : « "Tough morning", me dit Sean en arrivant au photocall. (…) Mara Buxbaum, la publiciste de Sean, a les larmes aux yeux. La catastrophe s’est produite. La presse rejette The Last Face. (…) Je connais les lois cannoises : Sean sera traité comme un moins-que-rien. Je m’en sens coupable, parce que c’est un ami, parce que je l’ai emmené là. Il va juste falloir vivre avec ça. »

Festival de Cannes: Pourquoi on n'aime pas du tout «The Last Face» de Sean Penn https://t.co/lWSrrdRig9 pic.twitter.com/I0nfUIQrEk — 20 Minutes (@20Minutes) May 20, 2016

L’annonce par SMS : « Le film n’a rien, hélas »

22 mai, jour de l’annonce du palmarès. Dans son journal, Thierry Frémaux ne trahit aucun secret des délibérations du jury mais raconte comment il prévient, par SMS, les équipes des films primés. « Mes messages ne peuvent pas être plus laconiques : "Le film n’a rien hélas", "Le film a quelque chose, l’équipe doit revenir". En général, on me répond "Mais encore ?" Je ne peux rien expliquer aux perdants, juste leur dire leur infortune. » Cette année, la Palme d’or est décernée à Moi, Daniel Blake de Ken Loach. Thierry Frémaux contacte la productrice du film : « Ce serait bien que Paul Laverty [l’acteur principal] et toi reveniez aussi, ça fera plaisir à Ken. » « Impossible qu’elle devine » que le long-métrage a décroché la récompense suprême, s’amuse le président du festival, qui tient à ce que les lauréats ignorent jusqu’au bout le prix qui leur sera remis.

Mots-clés :