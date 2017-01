Culture

MUSIQUE Les titres ont été enregistrés quelques semaines seulement avant son décès le 10 janvier 2016…

De nouveaux titres et un clip de David Bowie ont été dévoilés un an après sa mort - CHAMUSSY/SIPA

C.W.

Un an après la disparition de David Bowie, les maisons de disques Columbia et Sony ont dévoilé un album de quatre titres de l’artiste, dont trois morceaux inédits, rapporte Le Figaro. Des chansons qui auraient été écrites quelques semaines seulement avant le décès du « Thin White Duke ».

Les derniers enregistrements de Bowie

En plus de Lazarus, extrait du dernier album de l’artiste Blackstar, ce nouvel opus contient donc trois nouvelles chansons : Killing a Little Time, When I Met You et No Plan (du même nom que ce nouvel album). Trois morceaux composés dans le cadre de Lazarus, la comédie musicale sur laquelle David Bowie travaillait. L’un d’entre eux, No Plan, a également eu droit à un clip dévoilé ce week-end, une vidéo réalisée par Tom Hingston, qui avait déjà collaboré avec Bowie sur les titres I’d Rather Be High et Sue (Or in a Season of Crime).

Comme l’explique Le Figaro, ce nouvel album, sombre et mélancolique, aurait été écrit quelques semaines seulement avant la disparition de David Bowie, le 10 janvier 2016.

