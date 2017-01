Culture

Photomontage d'un billet de 20 livres à l'effigie de David Bowie. - Simon Mitchell

Icône et artiste culte de son vivant, David Bowie est, encore un peu plus depuis sa mort, considéré comme l’un (le ?) grand génie musical, voir artistique, du siècle. Loué pour ses talents de compositeurs, sa capacité à incarner des personnages, sa façon de réconcilier avant-garde et publics populaires, David Bowie n’est pas seulement un artiste majeur qui a influencé des centaines de milliers de créateurs dans le monde, il est devenu l’artiste absolu, dont on loue la créativité et le culte du secret. Ses œuvres et sa vie semblent ainsi pouvoir être lues et interprétées à l’infini. David Bowie suscite déjà un culte qui devrait aller en s’amplifiant.

Une exposition à la Philharmonie montre comment l’œuvre et la personnalité de Beethoven ont eu une postérité artistique, politique, voire philosophique jusqu’à nos jours, près de 200 ans après sa mort. Sur le modèle du parcours de l’exposition Ludwig van… ( ouverte jusqu’au 29 janvier 2017), nous avons essayé d’imaginer l’impact qu’aurait l’œuvre de David Bowie… dans 200 ans.

Une autoroute spatiale Major Tom

Au moment d’inaugurer la première liaison Terre-Mars ouverte aux particuliers, l’Autorité de Régulation de la Navigation Spatiale réalise un sondage pour lui choisir un nom. C’est Major Tom, héros de la chanson Space Oddity (puis Ashes to Ashes) qui est choisi. C’est particulièrement cocasse lorsqu’on sait que le personnage de la chanson n’est en réalité pas un astronaute mais un drogué en plein trip.

On constate régulièrement cette « dilution de l’héritage » artistique dans les hommages et citations, explique l’exposition consacrée à Beethoven.

Un œil bionique

Au moment de lancer ses globes oculaires augmentés, imaginés plus de 100 ans après le terrible échec des Google Glass, la firme américaine ne choisit pas spécifiquement de communiquer autour du nom de David Bowie mais de nombreux utilisateurs choisissent de se faire implanter un œil bionique à la couleur différente de leur œil naturel pour faire un clin d’œil (haha) aux prétendus yeux vairons de David Bowie. Une théorie largement diffusée dans les années 2090 prétend que David Bowie pouvait, grâce à son œil défaillant, « voir » des choses invisibles au commun des mortels.

Il y a ainsi tout un imaginaire créé autour de la surdité historique de Beethoven qui a fortement contribué à la sacralisation du musicien. En devenant sourd, Beethoven aurait reçu le privilège proprement inouï de percevoir les harmonies du Ciel et « d’entendre Dieu ».

L’implant Aladdin Sane

Quand la société Spoteezer lance son implant contenant l’intégralité de la musique enregistrée depuis trois siècles, elle choisit tout naturellement l’éclair bleu et rouge que David Bowie arborait sur son visage quand il incarnait son personnage Aladdin Sane. L’implant sous-cutané, placé le plus souvent au poignet, est invisible mais c’est tellement plus chic d’arborer l’élégant éclair d’un centimètre, signe de ralliement des fans éplorés au XXIème siècle.

Comme le montre l’exposition Beethoven, les fétiches de l’artiste s’emparent de signes ou figures qui, par métonymie, évoquent leur passion au sens large pour la musique. Il y a ainsi énormément de pianistes qui posent un buste miniature du taciturne compositeur sur leurs pianos.

Berlin - Los Angeles en une heure

En 2222, une compagnie aérienne utilise la chanson Station to Station pour faire la promotion de sa ligne transatlantique et transcontinentale au départ de Londres ou Berlin, destination Los Angeles, avec escale possible à New York. La compagnie annonce fièrement pouvoir relier les grandes villes ayant inspiré le génie en moins d’une heure.

Là encore, comme avec Beethoven, les adeptes d’artistes cultes ont besoin de lieux de pèlerinage. Pour David Bowie, les offices du tourisme de Londres, Berlin, New York ou même Los Angeles (ville que David Bowie souhaitait voir rayer de la carte…) proposent des visites guidées des lieux fréquentés par l’idole.

L’extra-terrestre est humain

Pour la campagne présidentielle européenne de 2222,le parti transhumaniste, qui a déjà remporté les quatre dernières élections présidentielles américaines, utilise l’image de David Bowie en Ziggy Stardust pour faire la promotion de sa vision d’une humanité augmentée. Le parti espère ainsi faire passer à l’ONU son projet de cerveau bionique obligatoire implanté à la naissance.

Souvent considéré comme une sorte d’homme du futur, jouant de son corps et de ses identités au point d’être assimilé à un extraterrestre, David Bowie est devenu une icône des transhumanistes. Il n’est pas le premier artiste dont la musique sert des projets politiques plus ou moins farfelus. Dans l’exposition Beethoven, on découvre ainsi les différentes causes qui ont utilisé la musique du compositeur comme support de propagande.

Bien sûr, d’ici 2222, les fans de David Bowie devront se contenter d’hommages plus sages à leur idole, que ce soit une rue, une école ou une constellation baptisée David Bowie ou des films, comédies musicales ou dentifrices utilisant sa musique.

