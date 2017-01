Culture

Givenchy va mettre aux enchères des oeuvres de Diego Giacometti

VENTE L'estimation globale de ces 21 oeuvres réalisées sur mesure par Diego Giacometti, plus une faite par son frère, le célèbre sculpteur et peintre Alberto Giacometti, est comprise entre 6 et 7 millions d'euros...

Partagez cet article 0 Partager 0 1 0 Partager 0 Pinterest Twitter

Imprimer Envoyer



Le couturier Hubert de Givenchy, au Gemeentemuseum de La Haye, le 23 novembre 2016. - Bart Maat / ANP / AFP B.D. avec AFP Le couturier Hubert de Givenchy va mettre aux enchères le 6 mars des oeuvres du sculpteur et décorateur Diego Giacometti, à la maison de vente Christie's, a-t-il annoncé ce samedi dans Le Figaro. Cette vente concernera 21 oeuvres (pièces de mobilier, tabourets, lampes, tables, objets) réalisées sur mesure par Diego Giacometti, plus une faite par son frère, le célèbre sculpteur et peintre Alberto Giacometti, pour Hubert de Givenchy. Selon Le Figaro, l'estimation globale de cet ensemble est comprise entre 6 et 7 millions d'euros, un chiffre qui n'a pas pu être confirmé à l'AFP par Christie's. «Ma collection Giacometti est née avec le château du Jonchet», dans le Val de Loire, explique au quotidien le créateur de la marque de haute couture française Givenchy, propriétaire des lieux. «Je me sépare de plus d'une vingtaine d'oeuvres, mais j'en garde quelques-unes qui me sont encore utiles pour y vivre», ajoute Hubert de Givenchy, qui fêtera ses 90 ans fin février. Frère cadet d'Alberto Giacometti (1901-1966), Diego Giacometti, décédé en 1985, était un sculpteur suisse notamment renommé pour ses animaux en bronze. Mots-clés : Partagez cet article 0 Partager 0 1 0 Partager 0 Pinterest Twitter

Suivez 20minutes 2.1M J'aime 2.1M 106K