Non, vos yeux ne vous trompent pas. Mark Hamill, l’interprète de Luke Skywalker dans Star Wars, s’est amusé à lire un tweet publié par Donald Trump le 31 décembre dernier, avec la voix du Joker. Pour cause, l’acteur n’était autre que la voix de doublage du méchant de Batman dans les années 1990.

Si vous trouviez déjà Donald Trump terrifiant, vous allez carrément flipper en entendant ses propos dans la bouche du Joker. Car ce petit rigolo de Mark Hamill, acteur et doubleur du supervilain dans le dessin animé de notre enfance, a repris l’un des tweets du futur Président américain avec la voix stridente du méchant de Batman. Et son rire glaçant et machiavélique.

Le message en question ? Un tweet de bonne année : « Joyeuse nouvelle année à tous, même à mes nombreux ennemis et ceux qui m’ont combattu et ont perdu de manière si lamentable qu’ils ne savaient plus quoi faire. Amour ! ». Une vraie réplique de supervilain.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!